ميلانيتش: أطمح إلى «مركز أعلى» مع بني ياس

مراد المصري (أبوظبي)



أكد السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب بني ياس، أن وجود فريقه في المركز الثامن، خلال الوقت الحالي جاء واقعياً، بالنظر إلى مختلف الظروف والمعطيات، إلا أنه لا يزال يهدف إلى قيادة «السماوي» إلى ترتيب أعلى في «دوري أدنوك للمحترفين»، والاستمرار بشكل قوي في النصف الثاني من الموسم، عقب فترة التوقف، فيما وصف الإمارات بأنها «جنة على الأرض»، خلال الأشهر الستة التي قضاها هنا حتى الآن.

وجاء حديث ميلانيتش إلى وسائل الإعلام المحلية في بلاده، خلال العطلة التي قضاها هناك، وقال: «بني ياس من الأندية التي تملك الطموح في الإمارات، وسبق أن احتل المركز الثاني في الدوري، قبل ثلاث سنوات، ولكنه في الموسم الماضي، جاء في المركز الـ 11، وهو غير مرضٍ، وحالياً في المركز الثامن، والذي يعد واقعياً إلى حد ما، ومع ذلك نريد أن نكون في مركز أعلى، ويجب أن نضغط على أنفسنا لبلوغ ذلك، خصوصاً أن الإمارات بلد لا يعرف المستحيل، وهو ما يدركه الجميع، كما أنها المكان المناسب للعيش والعمل، وأشعر بالارتياح والطاقة».

وأضاف: «أشعر بالراحة في العمل مع مجلس الإدارة، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، الذي جعلنا نشعر بالاحترام والتقدير على الفور، والجميع هنا من يتولى إدارة النادي يريد النجاح، وجميع الأندية في الإمارات تنافسية، وتريد الفوز الذي يعني الكثير لها، مما يجعل المنافسة قوية للغاية».

وحول تقييمه للاعبين «العرب»، بسؤال وسائل الإعلام السلوفينية، قال: «يجب أن أعترف أنني فوجئت بصورة إيجابية، ونوعية اللاعبين العرب جيدة بدرجة مدهشة، وإنهم متحمسون ويمتازون بروح التنافس والنظام، ويحبون خوض المباريات بدرجة أكبر، ويريدون أن يكونوا ناجحين».

وأضاف: «الأندية الكبرى تشترى أفضل اللاعبين المحليين، وغادر عدد منهم بني ياس، إلا أن الحفاظ على الحارس فهد الظنحاني الذي تريده نصف أندية الدوري، بمثابة نجاح كبير بالفعل».

واعتبر المدرب أن البيئة الفنية تساعده مع الفريق، حيث يعمل معه مساعده ساندرو بلدويك، إلى جانب مدربي اللياقة البدنية المتخصصين من صربيا، وغيرهم من المدربين الذين يتفقون معاً بصورة رائعة، ويجعلون عمله واضحاً.

وفيما يتعلق باحتمالية ضم لاعبين جدد، وكيف تكون مواصفاتهم، قال: «أبحث عن أولئك اللاعبين الذين يمكنهم مساعدتنا على الفور، ولكن هناك منافسة قوية، حيث إن اللاعبين من أفريقيا والبرازيل ودول أخرى يحلمون بالذهاب إلى الدوريات الأوروبية».