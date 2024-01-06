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الرياضة

ميلوش «هداف المدافعين» يعود إلى «أدنوك للمحترفين»

ميلوش «هداف المدافعين» يعود إلى «أدنوك للمحترفين»
6 يناير 2024 17:30

رضا سليم (دبي) 

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نجحت إدارة عجمان في إعادة الصربي ميلوش كوسانوفيتش، مدافع الجزيرة السابق، إلى دوري أدنوك للمحترفين، ويعد صفقة متميزة، بعد المستوى الذي قدمه مع «فخر أبوظبي»، وأبرز الأجانب في الدفاع بدوري المحترفين، خلال المواسم الماضية، وحصل على لقب «هداف المدافعين»، حيث يتميز بالتقدم خلف المهاجمين وتسجيل الأهداف، خاصة من الضربات الثابتة، والتي اشتهر بها مع فريقه السابق.
وخاض ميلوش في «دورينا» 8167 دقيقة، خلال 92 مباراة، من بينها 6711 دقيقة، في 76 مباراة بالدوري خلال 4 مواسم، وسجل 11 هدفاً، و1101 دقيقة خلال 12 مباراة بكأس المحترفين، وأحرز 4 أهداف، بالإضافة إلى المشاركة في كأس رئيس الدولة، وجاءت معظم أهداف ميلوش من الركلات الثابتة، كما أسهم في فوز الجزيرة بلقب الدوري موسم 2020-2021، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعدما تعرض للإصابة بكسر في الساق، وابتعد لفترة في منتصف الموسم، وبعد العودة لم يقدم المستوى المطلوب، ولم يسجل أي أهداف. 
وسبق للمدافع المولود بمدينة كونوبيليا في مايو 1990 أن لعب لكراكوفيا البولندي، وفي بلجيكا لعب لميشيلين وجوزتيبي، وستاندر لييج الذي خاض بقميصه 22 مباراة، سجل خلالها هدفاً، وانتقل إلى الجزيرة عام 2019، ورحل إلى أويبست المجري، ولعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول في صربيا، ويجيد اللعب في جميع مراكز الدفاع، إضافة لتميزه في وظيفة لاعب الوسط المدافع.
كان عجمان بحاجة إلى قائد في الخط الخلفي، بعد رحيل السلوفيني ميرال، بالإضافة إلى حالة الارتباك في الدفاع، حيث اهتزت شباك «البرتقالي» في جميع المباريات التي لعبها هذا الموسم، منها 28 هدفاً في الدوري، ويأتي قرار التعاقد مع ميلوش ليكون الحل الأمثل لـ «البركان» في النصف الثاني من الموسم.
من ناحية أخرى، يبدأ عجمان معسكر الإعداد في الفجيرة 13 يناير الجاري ويستمر إلى 25 يناير، ويخوض خلاله الفريق 3 مباريات، حيث يلعب مع اتحاد كلباء، والرياض السعودي، ويتحدد الفريق الثالث خلال الأيام المقبلة.

 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الجزيرة
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