العين يخوض «وديتين» أمام فرق السعودية

معتز الشامي (دبي)



استقر الجهازان الفني والإداري للعين، على خوض تجربتين قويتين، خلال التوقف الدولي الحالي، على أن تكون أمام فرق سعودية قوية، إحداهما مع التعاون.

وينتظر أن يقيم الأشقاء معسكراً بين العين ودبي، بهدف رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، في ظل غياب الدوليين عن التشكيلة الأساسية، للارتباط مع منتخبات بلادهم في المحافل القارية، ما بين كأس آسيا التي تنطلق بالدوحة 12 يناير، أو أمم أفريقيا التي تبدأ 13 يناير.

واحتفظ «الزعيم» ببعض العناصر الذين لم يلتحقوا بمنتخبات بلادهم من الأجانب، ما يرفع من جاهزية الفريق بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد منح الجهاز الفني وقتاً كافياً، لتنفيذ بعض الأفكار التكتيكية وتجربة بعض اللاعبين، مع تعزيز مفاهيم فنية، لاسيما من حيث طريقة اللعب التي يرغب كريسبو في تطبيقها خلال تلك المرحلة، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها «البنفسج»، قبل فترة التوقف الدولي.

ويضع الجهازان الفني والإداري نصب أعينهما، ضرورة توفير ما يلزم، من أجل فترة إعداد مثالية خلال التوقف الدولي، خاصة أن العين مقبل على منافسات قوية، سواء التحضير لخوض غمار ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام اتحاد كلباء، والمتوقع أن تتم جدولتها في فبراير المقبل، وذلك رغبة في المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية أو القارية، مع انطلاق النصف الثاني من الموسم، عقب كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة، وتستمر إلى 10 فبراير.

أو التحضير للمواجهة المرتقبة أمام ناساف الأوزبكي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي يتمسك «الزعيم» بالسير بعيداً فيها، على أمل المنافسة على لقبها، وبلوغ النهائي، وتكرار مساره المتميز في «نسخة 2015».

وأشارت المصادر إلى وضع الجهاز الفني بقيادة كريسبو خطة تحضير وتجهيز متكاملة، بهدف زيادة الجرعات الفنية والتكتيكية والبدنية، مع خوض تجربتين سعوديتين قويتين، في النصف الثاني من يناير، بما يساعد في الوصول بـ «الفورمة» الفنية للفريق بأكمله إلى مراحل عالية.

ويشهد فبراير المقبل، خوض المواجهات الرسمية، سواء كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وموعدها يتحدد طبقاً لنتائج المنتخب في المحفل القاري، أو الاستمرار في التدريبات والترتيب لـ «ودية» ثالثة حال وصول «الأبيض» إلى أبعد مدى في النهائيات القارية.