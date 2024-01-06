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الرياضة

جوف تدافع عن اللقب في نهائي أوكلاند

جوف تدافع عن اللقب في نهائي أوكلاند
6 يناير 2024 17:02

 
أوكلاند (أ ف ب) 

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باتت الأميركية كوري جوف المصنفة ثالثة عالمياً، على بُعد فوز واحد من الاحتفاظ بلقبها بطلة لدورة أوكلاند النيوزيلندية للتنس «250»، وذلك بعد بلوغها النهائي بفوزها السهل على مواطنتها إيما نافارو 6-3 و6-1 في نصف النهائي.
وتتواجه ابنة الـ19 عاماً، المصنفة أولى في الدورة، والفائزة بلقب فلاشينج ميدوز الأميركية الصيف الماضي، في مباراة اللقب مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثانية في أوكلاند والخامسة والعشرين عالمياً، والتي تغلبت بدورها على الصينية شيو وانج 2-6 و6-4 و6-3.
وخلافاً لجوف التي سيطرت تماماً على مواجهتها مع مواطنتها نافارو الحادية والثلاثين عالمياً، محققة 10 إرسالات ساحقة و26 ضربة ناجحة، عانت سفيتولينا أمام منافستها الصينية متأثرة بأوجاع في أسفل الظهر، ما اضطرها إلى استدعاء المعالج الفيزيائي مرتين.
وتخوض جوف النهائي الثامن في مسيرتها المتوجة بستة ألقاب، بينها أربعة الموسم الماضي، فيما تخوض سفيتولينا عن 29 عاماً النهائي الحادي والعشرين في مسيرتها التي أحرزت خلالها 17 لقباً حتى الآن، أبرزها بطولة «دبليو تي أيه» الختامية عام 2018.
وتتواجه اللاعبتان للمرة الثانية فقط، بعد لقاء أول عام 2021، حين خرجت سفيتولينا منتصرة 6-4 و6-3 في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

التنس
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كوري جوف
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