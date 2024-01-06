فيرنر يرحب بالانتقال المفاجئ!



برلين (د ب أ)

يستعد الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزج للانتقال إلى توتنهام الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن المفاوضات مع توتنهام وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكنها لم تكتمل بعد، حيث يتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل مثل وضع بند الانتقال النهائي في الصيف. من جانبها ذكرت قناة «سكاي» أيضاً أن فيرنر يأمل من خلال الانتقال المفاجئ المحتمل، الحصول على فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات، بعدما لم يعد لاعباً أساسياً في صفوف لايبزج.

ويحتاج فيرنر إلى المشاركة في المباريات، ليحصل على فرصة العودة إلى منتخب ألمانيا للمشاركة في بطولة أوروبا في الصيف.

أما توتنهام سيلعب من دون نجمه وقائده سون هيونج مين لأسابيع عدة، لوجوده بصفوف منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا في قطر، والتي تبدأ في غضون أسبوع.

ولعب فيرنر «27 عاماً» في إنجلترا من قبل، حيث كان لاعباً في تشيلسي بين عامي 2020 و2022 وعاد إلى لايبزج قبل عامين، بعد أن سبق له اللعب هناك، خلال الفترة بين عامي 2016 و2020 . ويوجد فيرنر في إسبانيا حالياً لحضور المعسكر التدريبي للعطلة الشتوية في لايبزج، ولكن لم تتضح بعد إمكانية مشاركته في مباراة ودية ضد سانت جالن السويسري.