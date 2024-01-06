كريس بول.. «كسر اليد»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

خسر جولدن ستايت ووريرز جهود صانع الألعاب المخضرم كريس بول الذي يحتاج عملية جراحية، بعد تعرضه لكسر في يده اليسرى، خلال الفوز على ديترويت بيستونز 113-109، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أفاد النادي.

وتعرض ابن 38 عاماً، القادم هذا الموسم إلى ووريرز من فينيكس صنز، للإصابة خلال الربع الثالث من اللقاء، وخرج من الملعب بدون عودة.

وعلق مدرب ووريرز ستيف كير على إصابة نجم نيو أورليانز وكليبرز وهيوستن السابق، قائلاً «إنها ضربة قاسية، أشعر بالأسى حيال كريس، أعرف أنه خضع سابقاً لعمليات جراحية عدة في يده، حسبما أعتقد، قد يكون ذلك في اليد الأخرى،

وعلينا التعامل مع غيابه».

وفي المباريات الـ32 التي خاضها هذا الموسم، حقق بول ما معدله 8.9 نقاط مع 7.2 تمريرة حاسمة، وشارك أساسياً في المباريات الأربع الأخيرة، بعدما دخل من مقعد البدلاء في المباريات السابقة.