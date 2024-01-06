«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في ديسمبر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك عن ديسمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس ومدرب.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ماتيوس ليما وجويلهيرم دا سيلفا «شباب الأهلي»، عمر خربين «الوحدة»، مانولو جابياديني «النصر»، ومهدي قايدي «اتحاد كلباء».

ويتنافس على جائزة أفضل حارس، خالد السناني «الوصل»، حسن حمزة «شباب الأهلي»، وعادل الحوسني «الشارقة».

ويضم سباق أفضل مدرب، كوزمين أولاريو «الشارقة»، ميلوش ميلوييفيتش «الوصل»، وماركو نيكوليتش «شباب الأهلي».

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ويستمر لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.