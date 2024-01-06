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مزاد على قمصان نجوم «السوبر»

مزاد على قمصان نجوم «السوبر»
6 يناير 2024 17:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت مباراة كأس السوبر مزاداً على قمصان ومعدات لاعبي شباب الأهلي والشارقة، وكرة أول هدف في المباراة.
واستمر المزاد لمدة 10 أيام، من أجل إتاحة الفرصة للجماهير المشاركة في الحصول على ذكرى من مباراة كأس السوبر موسم 2023-2024.
ويأتي هذا المزاد بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ المناسبات والمباريات الرياضية البارزة دولياً.
ويعتبر المزاد امتداداً لمبادرات الرابطة، التي سبق ونظمت مزادات مماثلة عدة، حظيت فعالياتها بإقبال كبير في مختلف مسابقات المحترفين، منها دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويتم تخصيص عائداته للأندية المشاركة فيه، من أجل مبادراتها المجتمعية والجماهيرية.

الإمارات
كأس السوبر
شباب الأهلي
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