جوران توميتش مدرباً للبطائح



علي معالي (الشارقة)



تعاقدت شركة البطائح لكرة القدم، مع الكرواتي جوران توميتش لقيادة الفريق الأول، خلفاً للروماني ميريل رادوي، ويقود المدرب الجديد تدريب «الراقي» الأحد، وقام بالتوقيع مع توميتش، خلفان المسافري رئيس شركة الكرة.

والمدرب الكرواتي ليس جديداً على ملاعبنا، حيث سبق له تدريب النصر، قبل الاستغناء عنه في مايو الماضي، وهو من مواليد سيبينيك الكرواتية عام 1977 «45 عاماً».

بدأ توميتش مسيرته مع كرة القدم لاعباً مهاجماً، لعب لأندية أوروبية عدة، منها سالزبورج النمساوي، وليرس البلجيكي، وريجينا الإيطالي، وأيك أثينا اليوناني.

شغل توميتش منصب المدير الفني لعدد من أندية الصين، منها بكين باكسي، تيانجين، زهيجيانج، وتشينزين، كما شغل منصب المدير الفني لأندية كرواتية، وهي سيبينيك وأسترا 1961 ولوكوموتيفا، وآخرها ريبيكا، قبل الانتقال إلى النصر موسم 2022 - 2023.

ومن إنجازات مدرب البطائح الجديد، الفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الكرواتي عام 2022، وأفضل مدرب في الدوري الصيني 2014، ووصيف الدوري الكرواتي 2020 مع لوكوموتيفا، وصيف كأس كرواتيا 2022 مع ريبيكا.