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الرياضة

«ثنائية» لخيول أحمد بن راشد في «جبل علي»

«ثنائية» لخيول أحمد بن راشد في «جبل علي»
6 يناير 2024 18:02

 
عصام السيد (دبي)

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حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، «ثنائية»، جاءت الأولى عبر المهر «ترجمان» في الشوط الثالث، على لقب سباق بنك دبي التجاري للسرعة لمسافة 1000 متر «هانديكاب»، وتألق المهر البالغ من العمر 3 سنوات، وتمكن من التفوق بفارق 6.25 طول عن أقرب منافسيه، ومسجلاً 1:00:58 دقيقة.
وجاء الفوز الثاني لخيول سموه، عبر الجواد «مزاحم» في سباق العوير سبرينت ستيكس «هانديكاب»، على مسافة 1200 متر، برعاية شادويل في الشوط الخامس والرئيس، وتمكن البطل من قطع مسافة السباق في 1:12:04 دقيقة.
وجاء ذلك في حفل السباق الذي أقيم بمضمار جبل علي، أمس، في أولى سباقاته في العام الجديد، وتألف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت الجوائز المالية للحفل أكثر من نصف مليون درهم. 
ونجح «أيه أف منعوت» لعبد الله محمد اليبهوني، بإشراف خليفة النيادي وقيادة سيف البلوشي، في تقديم مستوى باهر، حقق به الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة إنتاج الإمارات، على لقب كأس النابودة للسيارات «بورشه»، وسجل البطل 1:36:33 دقيقة.
وانتزع الجواد «على مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة عمر سالاس، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب الشعفار للاستثمار، بعد أن انقض على الصدارة في المرحلة الأخيرة، ومسجلاً 1:26:50 دقيقة.
وخطف الجواد «الشبلي» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري وقيادة كونور بيسلي، الفوز من المرشحين الأوائل في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر في سباق بن دسمال جروب ستيكس «هانديكاب»، وسجل البطل 59:23 ثانية.
وتميز الشوط السادس في كأس جي أي آر سي سبورت «هانديكاب» لمسافة الميل، بالإثارة والتشويق، بعد أن انحصر الصراع بين البطل «فايولنت جستك» لفايبهاف شاه، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، ووصيفه «الجنوب»، انتهى بتقدمه بفارق 0.75 طول، ومسجلاً 1:38:61 دقيقة.
وبعد تنافس مثير «حبس» أنفاس الجمهور، منح الجواد «وقت» بقيادة برناردو بينيرو الثنائية للمالك ناصر عسكر، والمدرب مصبح المهيري في الشوط السابع والأخير، لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة، على لقب الصفا ستيكس، ومسجلاً 1:52:50 دقيقة.
وتصدرت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا بطولة الملاك في جبل علي برصيد 18 فوزاً، وبطولة الملاك في جميع المضامير برصيد 25 فوزاً حتى الآن.

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