الإنتر بطل «شتاء الكالشيو»

روما (أ ف ب)



حسم الإنتر لقب «بطل الشتاء» الشرفي، بعدما ضمن إنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة، وذلك بفوزه الدراماتيكي على ضيفه فيرونا «السابع عشر» 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة، من الدوري الإيطالي.

وأنهى فريق المدرب سيموني إينزاجي عام 2023، بتعادل مخيب على أرض جنوى 1-1، ما سمح ليوفنتوس بتقليص الفارق إلى نقطتين، بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه روما 1-0.

وبدا الإنتر مجدداً في طريقه للاكتفاء بالتعادل، ما كان يمنح يوفنتوس فرصة أن يصبح على المسافة ذاتها منه، في حال فوزه «الأحد» على مضيفه ساليرنيتانا «الأخير»، لكن «البديل» دافيدي فراتيزي خطف الفوز، بمتابعته كرة صدها الحارس، بعدما سبقتها تسديدة مرتدة من العارضة للمدافع أليساندرو باستوني «3+90».

وحتى أن الحظ وقف إلى جانب الإنتر، إذ كان بإمكان فيرونا خطف التعادل من ضربة جزاء، لكن «البديل» الفرنسي توما هنري الذي أدرك التعادل للضيوف 1-1، بعد ثوانٍ معدودة على دخوله، أصاب القائم «10+90».

وبهذا الفوز الدراماتيكي، ضمن الإنتر البقاء وحيداً في الصدارة في نهاية هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة يوفنتوس «الأحد» مع مضيفه ساليرنيتانا، بعدما تقدم مؤقتاً على «البيانكونيري» بفارق خمس نقاط.

وتبدو المنافسة على اللقب محصورة بين الإنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلّف الآن عن جاره بفارق 12 نقطة، قبل أن يحل الأحد ضيفاً على إمبولي، فيما يتخلف فيورنتينا الرابع عن «النيراتزوري» بفارق 15 نقطة بانتظار زيارته لاحقاً «السبت» لملعب ساسوولو.

واستعاد الإنتر خدمات هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي تعرض للإصابة في فخذه الأيسر في 19 الشهر الماضي، خلال خسارة فريق إينزاجي أمام بولونيا 1-2 بعد التمديد في مسابقة الكأس التي تنازل عن لقبها.

كما عاد الى التشكيلة الأساسية لاعب مؤثر آخر غاب منذ أوائل نوفمبر بسبب إصابة في الركبة اليسرى هو الظهير الفرنسي بنجامان بافار في لقاء حققه خلاله الإنتر فوزه السابع توالياً على فيرونا الذي لم يذق طعم الفوز على «النيراتزوري» منذ فبراير 1992 (1-0 في الدوري).

وأُصيب الفرنسي البالغ 27 عاماً في الرابع من نوفمبر، خلال الفوز على أتالانتا 2-1، وعاد إلى الفريق بديلاً في خسارة الكأس أمام بولونيا.

كما تواجد على مقاعد البدلاء الظهير النشيط فيديريكو ديماركو بعدما تعافى بدوره من الإصابة.

وبدأ الإنتر اللقاء بأفضل طريقة، وتمكن من افتتاح التسجيل، بعد 13 دقيقة فقط، عبر العائد لاوتارو الذي وصلته الكرة عبر الأرميني هنريخ مخيتاريان، وسددها أرضية في الشباك، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

ومنذ أن رُفِع عدد الأندية الى 20 عوضاً عن 18، اعتباراً من موسم 2004 - 2005، وحده الأرجنتيني الآخر مارو إيكاردي سجل أهدافاً أكثر للإنتر من مارتينيز مع انتصاف الموسم (17 موسم 2017 - 2018) وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وتحت أنظار الظهير الجديد تايجون بيوكانن الذي بات بفضل الإنتر أول لاعب كندي في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد التعاقد معه من كلوب بروج البلجيكي حتى 2028، كاد فريق إينزاجي أن يجد نفسه على نفس المسافة من ضيفه لو لم يتألق حارسه السويسري يان سومر في صد رأسية البوسني ميلان دوريتش (26).

وبعد فشله في استثمار تفوّقه الميداني، دخل الإنتر الاستراحة، وهدف مارتينيز الفاصل الوحيد بين الفريقين، بعد شوط باهت إلى حد كبير، لاسيما من جانب رجال إينزاجي.

ولم يتغيّر الوضع في بداية الشوط الثاني الذي بدأه الإنتر بالتسجيل عبر مارتينيز، لكن «في أيه آر» تدخّل لإلغاء الهدف بداعي التسلل على فرانتشيسكو أتشيربي (48).

ورغم الاستحواذ، بدا الإنتر عاجزاً عن إنهاء الهجمات بعد افتقاده الى اللمسة الأخيرة، ما دفع إينزاجي الى الزج بالنمساوي ماركو أرناوتوفيتش وديماركو بدلاً من الفرنسي ماركوس تورام، والبرازيلي ماركوس أوجوستو بحثاً عن هدف التعزيز (73).

لكن الهدف جاء من بديل آخر من جهة فيرونا، وليس صاحب الأرض، هو توما هنري الذي أدرك التعادل، بعد 45 ثانية فقط على دخوله، بدلاً من دوريتش، وذلك إثر عرضية من الجهة اليمنى عبر السلوفاكي أوندري دودا (74)، ليصبح بذلك أسرع هداف بديل في الموسم الحالي من الدوري وفق «أوبتا».

وكان مارتينيز قريباً من خطف هدف الفوز في الدقيقة 88، لكن كرته الرأسية وجدت في طريقها الحارس لورنتسو مونتيبو.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف فراتيزي الذي دخل بدلاً من مخيتاريان، هدف التقدم للإنتر قبل أن يتدخل الحظ إلى جانب رجال إينزاجي بإهدار هنري ركلة الجزاء التي تسبب بها ماتيو دارميان، بعد خطأ على جانجاكومو مانياني مباشرة، بعد خسارة فيرونا لجهود الصربي داركو لازورفيتش بالبطاقة الحمراء.