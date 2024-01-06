العروبة «بطل الشتاء» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



حسم العروبة لقب «بطل الشتاء»، في دوري الدرجة الأولى، قبل جولتين على ختام الدور الأول، بفوزه على ضيفه الجزيرة الحمراء 3-1، في انطلاق «الجولة 15»، والتي شهدت تمسك الظفرة بمركز «الوصافة»، بالفوز على مضيفه جلف يونايتد 3-1، فيما انتزع دبا فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد عيد باروت على حساب مصفوت 2-0، وحقق الرمس «الأخير» المفاجأة بتغلبه على الفجيرة 4-1.

وعزز العروبة صدارته المستمرة للدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الظفرة «الوصيف»، بالفوز على الجزيرة الحمراء 3-1، بفضل أهداف الحساني تامبورا في الدقيقة 14، ويسلي براجا في الدقيقة 22، سايمون كابرال في الدقيقة 47، فيما سجل علي صنقور هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة 88، وقاد الأخير المدرب التونسي سمير الشاذلي، خلفاً لعيد باروت المنتقل إلى تدريب دبا.

وتستكمل «الجولة 15»، الأحد، بمباريات التعاون والحمرية، الذيد ومسافي، سيتي ودبا الحصن، يونايتد والعربي، فيما يغيب جلف أف سي صاحب المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة بداعي الراحة.