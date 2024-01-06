200 متسابق في انطلاقة بطولة غياثي للصقور



إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بمشاركة أكثر من 200 متسابق من أشهر ملاك الصقور في الدولة، انطلقت صباح اليوم بطولة غياثي للصقور في نسختها الأولى التي تتضمن 18 شوطاً للملاك والمحترفين وتقام برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ووسط حضور جماهيري كبير من عشاق الرياضات التراثية.

شهد ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فعاليات تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات اليوم الأول التي تضمنت 4 أشواط مختلفة وهي جير تبع وجير شاهين وبيور وقرموش وسط منافسة قوية لتحقيق الأرقام القياسية.

وأسفرت فئة الملاك للفرج البيور عن فوز ‏ 019 لصاحبه عبدالعزيز عبدالله الكندي بالمركز الأول بزمن قدره 18.004 ثانية، وجاء في المركز الثاني «ونان» لسعيد عبدالله حليس جمعة بزمن قدره 18.457 ثانية، وجاء في المركز الثالث «الفيل» لحمد عبدالله جمعة الفلاسي بزمن قدره 18.559 ثانية.

وأسفرت نتائج الملاك فرخ جير تبع عن فوز «جي T21» لمحمد ثعلوب الدرعي بالمركز الأول بزمن قدره 19.541 ثانية وجاء في المركز الثاني 25 لصاحبه أحمد سالم الشدي بزمن قدره 19.646 ثانية وجاء في المركز الثالث T4 لصاحبه جمعة عبدالله الفلاحي بزمن قدره 19.758 ثانية.



شهدت النسخة الأولى من البطولة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من عشاق رياضة الصيد بالصقور والمهتمين بها ومشاركات واسعة من أمهر الصقارين في مختلف إمارات الدولة للمشاركة في شوط الملاك فئة الفرخ والذي تضمن 4 أشواط مختلفة وهي جير تبع وجير شاهين وبيور وقرموش وشهدت منافسة قوية لتحقيق الأرقام القياسية في تلك الأشواط.

شهدت منافسات «جير شاهين لفئة الملاك الفرخ» قوة وندية بين المتسابقين الذين حرصوا على تكثيف استعداداتهم للوصول إلى منصة التتويج، حيث أسفرت النتائج عن فوز الأسمر لصاحبه عبد العزيز سعيد الكندي بالمركز الأول بزمن قدره 10.503 ثانية وجاء في المركز الثاني X لصاحبه فهد محمد صقر المنصوري بزمن قدره 17.174 ثانية وفي المركز الثالث المترو لصاحبه خليفة عبدالله حليس جمعة بزمن قدره 17.402. ثانية.

وفي فئة جير قرموش لملاك فرخ أسفرت النتائج عن فوز 65 لصاحبه عبدالله راشد المنصوري بالمركز الأول وقطع المسافة في زمن قدره 19.283 ثانية وجاء في المركز الثاني 025 لصاحبه بطي أحمد محمد بزمن قدره 19.430 ثانية وفي المركز الثالث مكحولة لصاحبه عمر عبدالله عبيد العامري بزمن قدره 19.495 ثانية.