نيوكاسل يستعيد «العافية»



لندن (أ ف ب)



حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الأوّل، بعد ثلاث خسائر متتالية، عقب فوزه على غريمه سندرلاند 3-0، ليبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها نيوكاسل على خصمه في لقاء «الديربي» منذ 13 عاماً، علماً أنه اللقاء الأوّل بينهما منذ 2016.

واستعاد فريق المدرب إدي هاو عافيته بعدما كان قد خسر ثلاث مباريات في الدوري أمام ليفربول 2-4، نوتنجهام فوريست 1-3، ولوتون تاون 0-1، كما خرج أيضاً من ربع نهائي كأس الرابطة، بعد سقوطه أمام تشيلسي 2-4 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي 1-1».

سجّل الأيرلندي الشمالي دانيال بالارد خطأ في مرماه «35»، والسويدي ألكسندر إيزاك «46 و90 من ركلة جزاء» أهداف الفائز.

وكان نيوكاسل قد خسر أمام سندرلاند في ست من مواجهته السبع الأخيرة، ليُحقق أخيراً فوزه الأوّل منذ الفوز 1-0 عام 2011.

وأعرب هاو عن أمله في أن يكون هذا الفوز لحظة «تغيير الموسم»، بعد الهزائم المتتالية في الدوري، والخروج من دور المجموعات، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وافتتح بالارد التسجيل، حين حاول إبعاد عرضية من البرازيلي جويلينتون، ليضعها في مرماه بالخطأ «35».

وأضاف إيزاك الهدف الثاني، بعد أقل من 60 ثانية على انطلاق الشوط الثاني، مستغلاً تمريرة من الباراجوياني ميجيل ألميرون «46»، ثم أضاف بنفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وكان توتنهام قد تأهّل إلى الدور عينه، بعد الفوز على بيرنلي 1-0، كما تغلّب فولهام على روثرهام يونايتد من «تشامبيونشيب» 1-0.

وعلى غرار ما حصل بين كريستال بالاس وإيفرتون «0-0»، ستُعاد المباراة بين برنتفورد وضيفه ولفرهامبتون بعد تعادلهما 1-1.