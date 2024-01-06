مدرب أرسنال يطالب بإلغاء «الإعادة»!



لندن (د ب أ)



قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إنه حان الوقت لإلغاء مباريات الإعادة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن المدرب الإسباني كان يتحدث قبل المواجهة المرتقبة مع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، في بطولة الكأس غداً «الأحد» بملعب الإمارات.

وبعد مباراة يوم الأحد، سيكون أرسنال الذي يبتعد بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ليفربول في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بعيداً عن خوض المباريات لمدة 13 يوماً، ولكن التعادل على ملعب الإمارات يجبر الفريقين على خوض مباراة أخرى في ملعب «أنفيلد»، خلال فترة راحة، قد تكون نادرة بالنسبة لأرسنال الذي لديه العديد من التحديات على المستويين المحلي والقاري.

وبسؤاله حول إذا ما كان يجب على الاتحاد الإنجليزي إلغاء مباريات الإعادة، قال أرتيتا، الذي يلعب فريقه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال التربع في أحد المراكز الأربع الأولى: «أعتقد ذلك».

وأضاف: «نرى ما يحدث، حينما يتم تطبيق الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، سيكون هناك العديد من المباريات لخوضها، لذلك لا أعرف ما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع ذلك».

وقال أرتيتا: «فترة الاستراحة المصغرة ستكون قليلة، لكننا جاهزون لكل السيناريوهات، نريد الفوز بالمباراة، ونحاول أن نفوز بها، لكن إلغاء الإعادة يجب أن يتم وضعه في الاعتبار».