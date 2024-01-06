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منتخب البحرين يخسر أمام أستراليا ودياً

منتخب البحرين يخسر أمام أستراليا ودياً
6 يناير 2024 21:25

 
دبي (أ ف ب)

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خسر المنتخب البحريني أمام نظيره الأسترالي 0-2، في مباراة ودية على استاد بني ياس في أبوظبي، ضمن استعدادات المنتخبين، لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة من 12 الشهر الحالي حتى 10 فبراير المقبل.
سجل هدفي المباراة أمين بن عدي «35 خطأ في مرماه» وميتشيل ديوك «61».
وهذه المباراة الودية الأولى للمنتخب البحريني الذي يجري معسكراً في الإمارات استعداداً للبطولة القارية، ويخوض وديته الثانية في العاشر من الجاري أمام أنجولا في دبي.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب البحريني وقع في المجموعة الخامسة، وستكون مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية، وثم يواجه ماليزيا بالجولة الثانية، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الأردن.
وجاءت المباراة في شوطها الأول مع سيطرة شبه تامة للمنتخب الأسترالي الذي كان الطرف الأخطر على مرمى حارس البحرين إبراهيم لطف الله، وهدده في أكثر من مناسبة معتمداً على الكرات العرضية والتمريرات الطويلة، وفي المقابل لم يشكل المنتخب البحريني أي خطورة تذكر على مرمى أستراليا.
وفي النصف الثاني، أجرى مدرب البحرين الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي تغييرات هجومية عدّة، وزج بالبدلاء محمد مرهون وعلي حسن سعيد وإبراهيم الختال وعبدالله يوسف لينشط الفريق هجومياً، ولكن من دون أي تهديد حقيقي على مرمى المنافس.

كأس آسيا
البحرين
أستراليا
أبوظبي
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