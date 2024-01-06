أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 في كأس إسبانيا



برشلونة (أ ف ب)



قاد الهولندي ممفيس ديباي بتسجيله «ثنائية» فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على لوجو من الدرجة الثالثة بنتيجة 3-1 والتأهل إلى الدور السادس عشر من كأس إسبانيا لكرة القدم السبت.

وتقدّم أتلتيكو الذي حجز أول بطاقة إلى الدور المقبل في الدقيقة الثانية عن طريق الأرجنتيني أنخل كوريا، قبل أن يُعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول المهاجم البورتوريكي لياندرو أنتونيتي «39».

ودفع مدرب «روخيبلانكوس» الأرجنتيني دييجو سيميوني بالمهاجم الفرنسي جريزمان بين الشوطين بهدف إبعاد شبح أي مفاجأة، وتمكّن فريق العاصمة من استعادة التقدم عن طريق ديباي «66» الذي عاد وسجّل هدف الحسم بعد ثماني دقائق «74».

واستعاد أتلتيكو نغمة الفوز بعد خسارته في المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري الإسباني أمام جيرونا مفاجأة الموسم بنتيجة 3-4، مما كلفه التراجع من المركز الثالث إلى الخامس.