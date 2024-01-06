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الرياضة

«الأبيض» يخسر أمام عُمان بهدف في «البروفة الأخيرة» لكأس آسيا

«الأبيض» يخسر أمام عُمان بهدف في «البروفة الأخيرة» لكأس آسيا
6 يناير 2024 22:09

معتز الشامي (دبي)

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حصل منتخبنا الوطني على راحة لمدة 24 ساعة، عقب المباراة الدولية الودية، التي خسرها أمام عُمان بهدف، في «البروفة الأخيرة»، قبل السفر إلى الدوحة يوم الاثنين، لخوض نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها قطر من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.
ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً إيران وفلسطين وهونج كونج الذي يواجهه منتخبنا في افتتاح مشواره بالبطولة يوم 14 يناير.
دخل منتخبنا تجربة عُمان، بتشكيل ضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وزايد سلطان، خليفة الحمادي، وخالد الهاشمي، وعبدالله إدريس في الدفاع، وعبدالله حمد، علي سالمين، وحارب عبدالله في الوسط، ويحيى الغساني، كايو وعلي مبخوت في الهجوم.
وشهد اللقاء هدفاً مبكراً لمصلحة «الأحمر»، أحرزه عبدالله فواز في الدقيقة الخامسة، مستغلاً خطأ في «التمركز الدفاعي» من لاعبي منتخبنا، وحاول «الأبيض» السيطرة على مجريات اللعب، بعد التأخر المبكر في النتيجة، واستعاد توازنه بمرور الوقت، ورغم المحاولات الهجومية، إلا أنه لم ينجح في زيارة شباك «الأشقاء».
وعاد منتخب عُمان ليسيطر على المباراة من جديد، وكاد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28، لولا تألق خالد عيسى، وتصديه لتسديدة قوية من داخل المنطقة، وفي الدقيقة 30 يحرز علي مبخوت هدفاً لـ «الأبيض»، ألغاه الحكم بدعوى «التسلل».
وكاد حارب عبدالله أن يدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، إلا أن إبراهيم المخيني حارس عُمان أنقذ التسديدة ببراعة.
ودخل منتخبنا الشوط الثاني ضاغطاً على دفاع عُمان، بحثاً عن العودة في المباراة، وأطلق ليما تسديدة من هجمة منظمة في الدقيقة 51، إلا أنها مرت بجوار القائم، وحاول مبخوت مجدداً من «جملة تكتيكية» مع يحيى الغساني، ولكن الهجمة لم تسفر عن هدف. 
وسدد كايو كرة خطيرة، كاد أن يدرك بها التعادل، وواصل «الأبيض» محاولاته قبل صافرة النهاية، إلا أن الفرص ضاعت تباعاً، لتنتهي المباراة بخسارة «الأبيض» للمرة الأولى تحت قيادة المدرب باولو بينتو، في المباراة السابعة، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي، وحقق منتخبنا خلالها 6 انتصارات متتالية ما بين رسمية وودية.

الإمارات
عمان
كأس آسيا
قطر
باولو بينتو
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