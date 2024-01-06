جائزة الإبداع الرياضي تستعد لتكريم الفائزين الأربعاء

دبي (الاتحاد)

أكدت موزة المري، أمين عام «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن الأمانة العامة للجائزة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أنهت جميع الاستعدادات للحفل الكبير الذي سيتم فيه تكريم الفائزين المبدعين من الشخصيات والرياضيين والناشئين والمؤسسات الفائزين بالدورة الثانية عشرة للجائزة التي تعد الأكبر من حيث عدد المترشحين، وكذلك عدد الفائزين الذين بلغ عددهم ثلاثين فائزاً في مختلف الفئات من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وسيتم تكريم الفائزين يوم الأربعاء المقبل.

وقالت: «بمتابعة وتوجيهات معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، تم الانتهاء من جميع الترتيبات للحفل الكبير الذي سيقام الأربعاء المقبل، والذي سيتابعه الملايين عبر القنوات التلفزيونية الإماراتية والعربية، وسينال الفائزون التقدير الذي يتناسب مع إنجازاتهم الرياضية الدولية الكبيرة، بداية من وصولهم إلى أرض المطار، وانتهاء بمغادرتهم عائدين إلى أوطانهم يحملون بفخر وسام الجائزة وذكريات لن تنسى في وطن الإبداع والمبادرات التي تنطلق من الإمارات إلى العالم».

أضافت: «الدورة الحالية شهدت نمواً في أعداد المترشحين بلغ 545 مترشحاً بزيادة 33% عن الدورة السابقة، كما كشفت الملفات المترشحة عن تطوير كبير في مستوى الإنجازات وتبني آليات ومبادرات إبداعية ترتقي بالعمل الرياضي في كل مكان، الأمر الذي يسعدنا ويؤكد الإرث الذي تقدمه الجائزة للرياضة في الإمارات والوطن العربي والعالم، وارتبطت الدورة الحالية بإصدار المسكوكة النقدية التذكارية التي تحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، راعي الجائزة، إلى جانب إطلاق فئة جديدة لتكريم الناشئين العرب المبدعين».

وقالت: «النجاح الذي تحققه الجائزة في كل دورة يكون حافزاً لنا للمزيد من العمل وتقديم الجديد والمتميز لترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي».