1360 مطية تشارك في أول أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

انطلقت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

جاءت البداية من خلال سباقات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل التي أُقيمت على مدار ثلاثين شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات، بمشاركة أكثر من 1360 مطية، ونجح الشعار القطري المملوك لراشد محسن علي طيثاب النديله في وضع بصمته من خلال الشوط الأول المخصص للأبكار المفتوح، وذلك بعد أن قدم «الفارقة» على مقدمة المتنافسات بتوقيت 5:52:6 دقيقة.

وتألق «عجيب» في الشوط الثاني للجعدان المفتوح، وتمكن من حسم معركته في زمن 5:51:6 دقيقة، ليهدي مالكه سعيد محمد مبارك الخيلي الناموس الغالي، أما الشوط الثالث المخصص للأبكار المفتوح، فقد شهد إضافة شعار راشد محسن علي طيثاب النديله للنقطة الثانية، وذلك من خلال فوز «سرابة» بالصدارة بزمن 5:55:1 دقيقة.

واستطاع «مبشر» لصالح سعيد حربي سالم العامري أن يكون البطل في الشوط الرابع للجعدان المفتوح، بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت 5:55:3 دقيقة.

ويترقب أهل الهجن بحرص كبير، المنافسة الساخنة على رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل التي تقام اليوم على ميدان المرموم، وتتنافس من خلالها الشعارات المختلفة على كأس ولي عهد دبي للأبكار المفتوح، وجائزته البالغة 1.5 مليون درهم، وكأس ولي عهد دبي المفتوح للإنتاج وجائزة المليون درهم، بالإضافة إلى بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزتها البالغة مليون درهم، وبندقية الجعدان المفتوح للإنتاج وجائزة نقدية بقيمة 800 ألف درهم.