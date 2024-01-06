بطولة عجمان لجمال الخيل العربي تواصل التألق في يومها الثاني



عجمان (وام)

واصلت بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2024 تألقها في يومها الثاني وسط حضور كثيف من عشاق الخيل لمتابعة أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات وخارجها.

وأشاد خالد غانم مدير مربط عجمان، ورئيس اللجنة التنظيمية بالدعم المطلق الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان لكل الفعاليات الرياضية التي تقام بعجمان، خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا العربية الأصيلة الموروثة عن الآباء والأجداد.

وقال إن البطولة في نسختها الحادية والعشرين هي امتداد طبيعي للبطولات السابقة وتُرسّخ مكانة إمارة عجمان في هذه الرياضة وتعزز ارتباطنا بتراثنا وتاريخنا وبقيمنا الأصيلة.

من جانبه، رفع محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم عجمان على رعايته الكريمة وحرص الإمارة دائما على التميز ودعم سموه كوادر التحكيم في البطولة من دول مجلس التعاون من أجل الارتقاء بهذه الرياضة العربية الأصيلة.

وأشاد بجهود سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال تخصيص كافة الإمكانيات من أجل مشاركة كافة سلالات الخيول المختلفة للمنافسه وسط أجواء ومناظر خلابه للإمارة.