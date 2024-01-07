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الرياضة

«الفارق الفني» يرجح كفة «الريال» في كأس إسبانيا

«الفارق الفني» يرجح كفة «الريال» في كأس إسبانيا
7 يناير 2024 08:25

برشلونة (أ ف ب)

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تأهل ريال مدريد «حامل اللقب» إلى الدور السادس عشر من كأس إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على أراندينا من الدرجة الثانية 3-1.
وسجّل أهداف الفريق الملكي كل من خوسيلو «54 ضربة جزاء»، وإبراهيم دياز «55»، والبرازيلي رودريجو «91»، فيما جاء هدف أراندينا الهدف بمساعدة من ناتشو عن طريق الخطأ «93».
ونجح أراندينا بالحفاظ على شباكه نظيفة في الشوط الأول، إلا أن الفارق الفني ظهر جلياً في الشوط الثاني.
وأشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إدواردو كامافينجا أساسياً، بعد عودته من إصابة قوية في الركبة، والتي أبعدته عن الملاعب لحوالي الشهرين.
كما اعتمد أنشيلوتي على مزيج من عناصر الشباب والخبرة، من خلال إشراكه صانع اللعب التركي أردا جولر الذي خاض مباراته الأولى منذ انضمامه إلى «الريال» في الصيف قادماً من فنرباخشة.
وواصل جيرونا مغامرته هذا الموسم بنجاح وبلغ الدور التالي، بفوزه على مضيفه إلتشي 2-0، وسجّل هدفي جيرونا الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد المتصدر كل من الهولندي دالي بليند «37» والبرازيلي يان كوتو «67».

كأس إسبانيا
ريال مدريد
جيرونا
رودريجو
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