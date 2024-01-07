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«كاش» ينقذ أستون فيلا من «الإعادة»!

«كاش» ينقذ أستون فيلا من «الإعادة»!
7 يناير 2024 08:41

 
ميدلسبره (رويترز)

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سجل ماتي كاش هدفا قرب النهاية، ليبلغ أستون فيلا الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بفوزه 1-صفر على ميدلسبره.
وبدا الفريقان في طريقهما لخوض مباراة إعادة، قبل أن يسجل كاش في الدقيقة 87، محرزاً هدفه الرابع هذا الموسم، من تسديدة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بلاعب ميدلسبره إيمانويل لات لاث.
وأبلغ المدافع كاش هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: الهدف هو هدف، لذلك أنا متحمس له، عملت على ذلك من خلال التدريب على التسديد من خارج المنطقة، وعملنا على وجود ثلاثة لاعبين حول حافة منطقة الجزاء، وكانت غريزتي هي التسديد.
ولم يصل فيلا، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات أخرها عام 1957، إلى الدور الرابع منذ 2016.
وقال كاش: أوضح المدرب في الفندق أننا لم نقم بعمل جيد في هذه المسابقة، من الجيد أننا فعلنا ذلك أخيراً «التأهل إلى الدور الرابع».
وأضاف: المدرب مميز جداً في ذلك، ومهما كانت البطولة التي نشارك فيها، فإننا نلعب ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة، ونقوم بعمل جيد في أوروبا وفي الدوري والآن الكأس.
وخاض فريق المدرب أوناي إيمري ثماني مباريات في جدول مزدحم في ديسمبر، ويحتل المركز الثاني في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.
وسنحت لفيلا العديد من الفرص على ملعب ريفرسايد، وأهدر جون دوران ضربة رأس من مدى قريب، بعد ركلة ركنية، كما أطلق نيكولو زانيولو تسديدة من مدى بعيد مرت بجوار المرمى، قبل أن يسجل كاش هدف الفوز.
وضغط إيمري بحثاً عن الفوز في أخر 20 دقيقة وأشرك زانيولو ودوجلاس لويز وأولي واتكنز وموسى ديابي الذين سجلوا ما مجموعه 28 هدفا هذا الموسم.
وكان فريق ميدلسبره «المنافس في الدرجة الثانية»، وصيفاً لبطل كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 1996-1997.
وقال مايكل كاريك مدرب ميدلسبره «أنا فخور للغاية، خيبة الأمل التي يشعر بها اللاعبون تظهر مدى كفاءة الأداء في المباراة، لم تكن مباراة سهلة أمام فريق جيد.

كأس الاتحاد الإنجليزي
أستون فيلا
أوناي إيمري
ليفربول
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