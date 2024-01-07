بروخا يستجيب لطلب مدرب تشيلسي!

لندن (رويترز)



وضع المهاجم أرماندو بروخا تشيلسي على الطريق الصحيح، في الفوز 4-صفر على بريستون نورث إند المنتمي لدوري الدرجة الثانية، وذلك في الدور الثالث لكأس إنجلترا لكرة القدم، ليرد المهاجم الألباني على مطالبات مدربه ماوريسيو بوكيتينو باستغلال الفرصة السانحة له.

وكانت مشاركات بروخا أساسياً هذا الموسم قليلة بسبب الإصابات، ووجود نيكولاس جاكسون الذي انضم إلى منتخب السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية.

وسجل بروخا هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 58 بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة عرضية من مالو جوستو.

وسدد بروخا فوق العارضة، قبل أن يسجل تياجو سيلفا، الذي حل بديلاً، الهدف الثاني من ضربة رأس قوية، بعد ركنية نفذها كول بالمر في الدقيقة 66، حيث واصل تشيلسي الضغط بعد شوط أول ممل.

وسجل رحيم سترلينج الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة، وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة حول إنزو فرنانديز الكرة في الشباك الخالية ليكمل الرباعية، رغم أنه كان عليه الانتظار طويلاً من أجل مراجعة الهدف عن طريق تقنية حكم الفيديو المساعد قبل الاحتفال.

وتمثل بطولات الكأس المحلية هدف تشيلسي الواقعي الوحيد في الحصول على الألقاب هذا الموسم، مع احتلال الفريق صاحب الإنفاق الكبير المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب تشيلسي أمام ميدلسبره في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة يوم الثلاثاء المقبل.