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الرياضة

إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!

إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
7 يناير 2024 09:08

لندن (د ب أ)

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حذر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاعبيه من اعتبار مواجهة فريق ريفيل ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم مضمونة لمصلحة فريقه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن باريس سيواجه ريفيل «درجة سادسة»، في مستهل مشواره ببطولة كأس فرنسا، وذلك بعد أيام من فوزه بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة 12 في تاريخه على حساب تولوز.
وظهرت لقطات للاعبي فريق ريفيل وهم يحتفلون، بعدما أوقعتهم القرعة في مواجهة باريس ضمن منافسات دور الـ 64، وقال إنريكي: «ليسوا فريقاً محترفاً، وهم يتنافسون في دوري للهواة، لكنهم يتصدرون بطولتهم».
وأضاف: «شاهدنا مباراتين لفريق ريفيل، على الملعب الذي لن نخوض عليه المباراة، وهذا سيغير الأمور نوعاً ما، لكن ذلك لا يعني أنهم لن يشكلوا تهديداً بالنسبة لنا، وإذا لم نستعد للمباراة بالشكل الكافي، ستكون أمسية سيئة».
وقال إنريكي: «نحتاج لأن نبدأ البطولة باحترام الخصم، ولعب أفضل مباراة لدينا، بتلك الطريقة نتعامل مع الأمور، وهو ما نقلته للاعبين في الأيام الماضية، نحن نتعامل مع تلك المباراة، وكأنها لقاء مهم في الدوري».
وأضاف: «تحقيق بطولة هو أمر إيجابي للجميع في النادي، وبعد الفوز بلقب السوبر، ونحاول أن نضيف بطولات أخرى في النصف الثاني من الموسم».
وقال إنريكي: «بالنسبة لي مباراة الأحد مهمة للغاية، نريد الوصول بعيداً في كأس فرنسا، ومن أجل ذلك يجب علينا الفوز في المباراة الأولى، وتقديم أفضل أداء لنا».
وكان إنريكي قد حقق لقبه الأول مع باريس سان جيرمان، عقب الفوز على تولوز 2- صفر في كأس السوبر الفرنسي.

كأس فرنسا
كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
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