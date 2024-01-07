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الرياضة

ماتزاري يأسف على نابولي!

ماتزاري يأسف على نابولي!
7 يناير 2024 09:15

لندن (د ب أ)

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أبدى والتر ماتزاري، المدير الفني لنابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، رغبته في استعادة الفريق لأدائه المعهود، وكذلك تحسن النتائج في عام 2024، حينما يواجه فريقه السابق تورينو اليوم «الأحد».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نابولي تُوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن أداء الفريق جاء مخيباً للآمال في الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الثامن حالياً، بعدما خسر أربع مراتب في آخر سبع مباريات خاضها، فيما تعزز الغضب من أداء الفريق، بعد التعادل السلبي على ملعبه أمام مونزا الأسبوع الماضي.
وقال ماتزاري في مؤتمر صحفي: «أود أن تتغير الأمور في عام 2024، وأنا واثق من قدرتنا على تقديم أداء أفضل في العام الجديد، يمكننا أن نفعل أفضل بكثير مما فعلناه في الدور الأول بالدوري».
وأضاف: «أشعر بالأسف لكوننا في ذلك الموقف، لأننا صنعنا العديد من الفرص في مواجهة مونزا، وكنا نستحق الفوز، لسوء الحظ فشلنا في ذلك، ليس بسبب صناعة الفرص، لكن بسبب عدم إنهاء الهجمات بشكل جيد».
وكان ماتزاري عاملاً حاسماً في تقديم فريق نابولي نفسه بقوة في السنوات الأخيرة، وعودته لمصاف أندية القمة في إيطاليا، ويشعر المدرب البالغ «62 عاماً» بقدرته على إنهاء عمله بشكل صحيح مع الفريق.
وقال ماتزاري: «على المستوى الشخصي، أشعر وكأني في بيتي في نابولي، لكن الشيء الذي يجعلني حزيناً هو عدم قدرتي على تحقيق ما وصلت إليه في فترتي الأولى». 

الدوري الإيطالي
نابولي
تورينو
والتر ماتزاري
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