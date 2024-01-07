مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!

أبيدجان (د ب أ)



بدأ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مشواره التدريبي من «الصفر»، حتى وصل إلى قيادة أكثر المنتخبات الفائزة بكأس أمم أفريقيا، قبل النسخة الرابعة والثلاثين التي تقام في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

فاز منتخب مصر باللقب 7 مرات آخرها في عام 2010، بينما خسر النهائي مرتين في آخر 3 نسخ أمام الكاميرون في الجابون 2017، ثم السنغال في نهائي النسخة الماضية 2022 بالكاميرون.

ويبدأ «الفراعنة» مشاركتهم 26 في المونديال الأفريقي، تحت قيادة روي فيتوريا من المجموعة الثانية التي تضم أيضاً غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

تولى فيتوريا «53 عاماً» قيادة منتخب مصر بعقد يمتد أربع سنوات، حتى نهائيات كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، وانطلق بنتائج متميزة للغاية في أول 13 مباراة، حيث حقق 11 انتصاراً، مقابل تعادل وحيد وهزيمة وحيدة أمام تونس في مباراة ودية شهر سبتمبر الماضي.

وأظهر فيتوريا قوة منتخب مصر الهجومية، حيث سجل الفريق تحت قيادته 31 هدفاً، كما بنى منظومة دفاعية قوية، ولم يستقبل مرمى «الفراعنة» إلا 6 أهداف فقط منذ توليه المسؤولية.

وقبل منتخب مصر بدأ المدير الفني البرتغالي مشواره مع كرة القدم من «نقطة الصفر»، سواء لاعباً أو مدرباً، حيث تنقل بين 7 أندية مغمورة طوال 15 عاماً في دوري الدرجة الثالثة والرابعة في البرتغال، قبل أن يعتزل في 2003 ببلوغه 32 عاماً.

بدأ فيتوريا مشواره التدريبي مع فريقه فيلافرانكوينسي البرتغالي، ومنه انتقل لقيادة فريق الناشئين بنادي بنفيكا بين 2002 و2004، بعدها واصل تنقله بين تدريب أندية مغمورة، حتى تعاقد مع فيتوريا جيمارايش، وبقى معه 4 مواسم بين 2011 و2015، وفاز معه بكأس دوري البرتغال في موسم 2012-2013.

وجاءت القفزة الأكبر في مسيرة فيتوريا التدريبية، بالتوقيع مع بنفيكا القطب الأول للكرة البرتغالية في صيف 2015، وبقى معه ثلاثة مواسم ونصف موسم، وفاز معه بـ 6 ألقاب محلية، منها بطولة الدوري مرتين متتاليتين في 2016 و2017.

وحقق روي فيتوريا أيضاً عدداً من الأرقام القياسية مع بنفيكا، بخلاف فوزه بجائزة أفضل مدير فني في الدوري البرتغالي مرتين في 2016 و2017، قبل أن يرحل في يناير 2019 بسبب سوء النتائج.

وبعد أيام قليلة من إقالته، غادر روي فيتوريا البرتغال، ولم يعد مجدداً، وانتقل لتدريب النصر السعودي، ليفوز معه بلقبي الدوري وكأس السوبر عام 2019، وقاد الفريق للتأهل لقبل نهائي دوري أبطال آسيا في 2020، حيث خسر من برسبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

تبدلت الأمور كثيراً، وغادر فيتوريا النصر في أواخر 2020 تاركاً الفريق في المركز الخامس عشر، بعدما جمع 8 نقاط، بعد مرور 10 جولات من الدوري السعودي، بعدما فاز بجائزة مدرب الشهر 3 مرات في مارس 2019 وأكتوبر 2019 وأغسطس 2020.

وفي محطته الأخيرة قبل منتخب مصر، عمل فيتوريا مديراً فنياً لسبارتاك موسكو الروسي في تجربة قصيرة امتدت 7 أشهر فقط من مايو 2021 إلى ديسمبر من نفس العام.