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الرياضة

تشافي يضغط على برشلونة بـ«طلبين»!

تشافي يضغط على برشلونة بـ«طلبين»!
7 يناير 2024 10:28

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تنشط سوق الانتقالات الشتوية، منذ افتتاحها أول يناير، في الأندية الأوروبية بوجه عام، ولكنها هادئة بدرجة كبيرة في إسبانيا، خاصة عند «الكبيرين» ريال مدريد وبرشلونة.
وكان موقف إدارة «الميرنجي» واضحاً من البداية، وأعلنته على لسان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الذي أكد أكثر من مرة في مؤتمراته الصحفية أن «البلانكوس» لن يعقد أي صفقات خلال «الميركاتو الشتوي»، رغم حاجة الفريق إلى مدافع على الأقل لتعويض «القلبين» البرازيلي إيدر ميلتاو والنمساوي ديفيد ألابا، اللذين قد يغيبان حتى نهاية الموسم، بسبب جراحة الرباط الصليبي، وأيضاً تدعيم الهجوم برأس حربة صريح، بدلاً من خوسيلو المعار حتى نهاية الموسم من إسبانيول الهابط إلى دوري الدرجة الأولى.
ويختلف الحال كثيراً في برشلونة، إذ أن الإحجام من جانب الإدارة عن عقد صفقات جديدة، يرجع إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي «الكتالوني»، والتي لا تسمح له بشراء نجم «سوبر»، إلا إذا تمكن من التخلص من أحد نجومه الحاليين، وعلى سبيل المثال البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ورغم هذا الوضع السيئ مالياً، tإن تشافي هيرنانديز المدير الفني طلب من مسؤولي التعاقدات الجديدة في النادي، وبوجه خاص ديكو المدير الرياضي ومستشار خوان لابورتا رئيس النادي، تعزيزات جديدة في الشتاء، على الأقل لتعويض غياب جابي الذي أصيب بالرباط الصليبي وانتهى الموسم بالنسبة له.
وقال تشافي: إذا كانت إدارة النادي تُفضل توخي الحذر في سوق الانتقالات الشتوية، فإنني أكون سعيداً لو وافقت على طلبي، بإيجاد بديل لجابي.
وأضاف: هناك طلب آخر يتعلق بسيرجيو روبرتو «الكابتن»، إذ أرى ضرورة تمديد عقده، لحاجة الفريق إلى خبراته وجهوده، حيث يمكنه اللعب في أكثر من مركز، وهو لاعب مهم جداً، ويعرف ما ينبغي عليه عمله، بحكم أنه من «الحرس القديم» الذي يُقدر تماماً فلسفة «البارسا» في اللعب.
وقال: رغم الانتقادات الكثيرة التي توجه إلى سيرجيو، فإنه يظهر دائماً بمستوى عالٍ، وينقذ الفريق في أكثر من مباراة، وأنا سعيد جداً من أجله، وأتمنى من كل قلبي تجديد عقده.
وتحدث تشافي عن الوافد الجديد المهاجم البرازيلي فيتور روكي، وقال: أعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من التدريبات، حتى يمكنه لعب مباراة كاملة، ويواكب إيقاع الفريق، ولهذا يكون الدفع به تدريجياً.
وشارك فيتور روكي في جزء من مباراة لاس بالماس الأخيرة في الدوري الإسباني «الليجا» بديلاً لليفاندوفسكي.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
تشافي هيرنانديز
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