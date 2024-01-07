«صدمة» هندرسون و«غضب» كلوب و«الفار الأعمى»!



عمرو عبيد (القاهرة)



«مفاجأة» و«صدمة» أحدثتهما الأخبار المتناقلة، حول رغبة النجم الإنجليزي الدولي، جوردان هندرسون، في مغادرة الدوري السعودي، والعودة إلى أوروبا، وتحديداً «البريميرليج»، بعد 6 أشهر فقط، من انتقاله إلى الاتفاق، وهو ما كتبته صحيفة «تليجراف» الإنجليزية عبر غلافها، وقالت بصورة واضحة، إن تلك العودة تكلف هندرسون ملايين من الدولارات، وتضع المزيد من الضغوط فوق كاهل مواطنه جيرارد، مدرب «الكوماندوز»، بعد سلسلة من النتائج السلبية، التي تهدد جيرارد بالإقالة، ودفعت هندرسون لطلب الرحيل، بحسب بعض المصادر الإنجليزية.



وذكرت الصحيفة أن هندرسون يرغب في الانتقال خلال «ميركاتو الشتاء» الحالي، ويضع العودة إلى «البريميرليج» أولوية، وإن كان لا يمانع في اللعب بأي دوري آخر داخل أوروبا، إلا أن هذا الأمر يكلفه أموالاً طائلة، سواء بتخفيض أجره، أو ضرورة دفع الكثير من الضرائب، حال عدم إتمام عقده الحالي لمدة عامين على الأقل، وإن وضعت «تليجراف» احتمال الانتقال على سبيل الإعارة حلاً قائماً، وكتبت «ذا صن» إن جماهير إنجلترا أطلقت صافرات الاستهجان في وجه هندرسون خلال لعبه مع المنتخب، بسبب اعتقادها، أنه ارتكب خطأً بتركه الدوري الإنجليزي، ومع تراجع مستواه، وتأثره بنتائج الاتفاق، فإن مقعده مع «الأسود الثلاثة» في «يورو 2024» قد يكون مهدداً، لأن جماهير إنجلترا لا تريد المخاطرة بأحلامها في حصد الكأس الأوروبية!



«الغضب» كان عنوان غلاف «إكسبريس»، بحديثها عن المدرب الألماني يورجن كلوب «الناقم» على جدول المباريات المضغوط لفريقه، ليفربول، حيث يخوض مباراة كأس الاتحاد «الكُبرى» أمام أرسنال، ثم عليه التوجه للعب مع فولهام في كأس الرابطة، بعد أقل من 3 أيام، وهو ما يتكرر بين 21 و24 هذا الشهر، باللعب في «البريميرليج» مع بورنموث، ثم مباراة العودة أمام فولهام، وإذا حدث تعادل مع «الجانرز» في كأس الاتحاد، فإن مباراة الإعادة ستكون في تلك الفترة أيضاً.

وهو ما دعاه للقول إن أصحاب القرار لا يعنيهم أمر اللاعبين على الإطلاق، إلا أنه في بعض الأوقات، يجب على «أحدهم» إيقاف ما يحدث، حيث يرى كلوب أن «تقاليد» مباريات الإعادة في كأس الاتحاد، يجب أن تتغير، مثل كثير من القواعد التاريخية في الكرة الإنجليزية التي تزيد من صعوبة وضع اللاعبين، خاصة في الحقبة الحديثة التي تشهد المزيد من المباريات والبطولات، وألمح إلى قيام «الفيفا» و«اليويفا» باستحداث بطولات جديدة، من شأنها أن تزيد الأعباء على اللاعبين والمدربين، وهو ما اتفق معه مدرب أرسنال، أرتيتا، في تصريحات مماثلة تناقلتها الصحف المحلية.



وفي إيطاليا، ورغم أحقية إنتر ميلان في الاستمرار «متصدراً» للدوري الإيطالي، وحصوله على لقب «بطل الشتاء»، فإن صحيفة «كورييري ديللو سبورت» أفردت غلافها للحديث عن «الفار الأعمى»، قائلة إن «النيراتزوري» استحق تفوقه الكامل في الشتاء، إلا أن فوزه الأخير على هيلاس فيرونا «يجب أن يُلغى» بعد قرار «مثير للجدل» أسهم في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 93»، عقب تجاهل خطأ واضح استحق الطرد من جانب أليساندرو باستوني، بينما وصفت «لا جازيتا» حكم الفيديو، لويجي ناسكا، في تقرير عبر موقعها الرسمي بأنه صاحب «كوارث متكررة»، ونشرت وقائع عدة أخطأ فيها خلال مباريات سابقة أيضاً، مؤكدة أنه سيعود للتحكيم في «سيري بي» عقاباً له!