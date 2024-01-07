فارق «أهداف الشتاء» حدث نادر في «الليجا» وبُشرى لجيرونا!

عمرو عبيد (القاهرة)



تجاوز ريال مدريد وجيرونا دور الـ32، في كأس ملك إسبانيا بسهولة، وبينما يستعد «الملكي» لخوض «معركة السوبر»، بعد أيام قليلة في السعودية، فإن «الأبيض والأحمر» يعود لاستئناف مباريات «الليجا» مطلع الأسبوع المقبل، ليستكمل «مفاجأة الموسم» التي بدأها بمقارعة الكبار والتغلب عليهم، وملاحقة «الميرنجي» فوق القمة بصورة لم تحدث إلا مرات نادرة خلال العقد الأخير.

ومنذ موسم 2013-2014، لم تعرف «الليجا» انتهاء الدور الأول بتساوي «المُتصدّر» و«الوصيف» في عدد النقاط إلا مرتين فقط، زادها جيرونا إلى «3 مرات»، بعد نتائجه «الخيالية» هذا الموسم، والمثير أنه في في كلتا المرتين، نجح «وصيف الشتاء» في قلب الطاولة بنهاية النسخة وحصد لقب الدوري، حيث بدأها أتلتيكو مدريد في بطولة 2013-2014، قبل عقد كامل، بعدما تساوى مع برشلونة فوق القمة برصيد 50 نقطة آنذاك، وكان «البارسا» بطل الشتاء بفارق الأهداف «+41»، مقابل «+36» لـ«الروخي بلانكوس».

وفي موسم 2019-2020، كان الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً بين «الكبيرين»، برشلونة وريال مدريد، إذ تصدّر «البارسا» الدوري في بداية يناير 2020، رغم تعادله في الجولة الـ19 أمام إسبانيول، ليلحق به «الريال»، عقب فوزه على خيتافي، ويتعادل الفريقان في رصيد الـ40 نقطة، لكن بقيت الصدارة في يد برشلونة بفارق ضئيل من الأهداف، مسجلاً «+26»، مقابل «+24» لريال مدريد، الذي «غيّر» بوصلة اللقب نحوه في نهاية الموسم أيضاً، ويبدو أن وضع الموسمين المماثلين للمنافسة الحالية، تحمل البُشرى السعيدة لـ«العملاق الصغير» في مجموعة «سيتي جروب» العالمية.

وأعاد جيرونا الحياة إلى منافسات «الليجا» بالفعل، بعدما خفتت حدة الصراع في كثير من المرات بنهاية الدور الأول في كل نسخة، وعلى سبيل المثال تفوّق برشلونة على ريال مدريد خلال الموسم الماضي في منتصف البطولة بفارق 5 نقاط، مثلما كان الحال بين «البارسا» بطل الشتاء ووصيفه أتلتيكو مدريد في بطولة 2018-2019، بينما كان فارق 4 نقاط لمصلحة «الريال» على حساب «البلوجرانا» عام 2015، قبل أن ينجح برشلونة في اقتناص «الليجا» وقتها.

يذكر أن موسم 2017-2018 شهد الفارق الأكبر على الإطلاق بين المتصدر والوصيف في نهاية الدور الأول، حيث بلغ 9 نقاط بين «البارسا» و«الأتليتي»، الذي حصد فارقاً مقارباً لمصلحته هذه المرة على حساب «الملكي» في منتصف بطولة 2020-2021، في حين بلغ الفارق نقطة واحدة فقط بين برشلونة وأتلتيكو في 2015-2016، ثم بين ريال مدريد وإشبيلية في 2016-2017، اللذين تكررت المناوشات بينهما في منتصف طريق نسخة 2021-2022، بفارق نقطتين لمصلحة «الملكي»، لكن «الفريق الأندلسي» لم يُكمل السباق، وتخلى عن «الوصافة» في النهاية لـ«البلوجرانا».