«جودو الإمارات» يكثف الإعداد لـ«البرتغال جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



يبدأ منتخب الجودو، يوم الاثنين، المرحلة الثانية والأخيرة من الإعداد في معسكر جورجيا، استعداداً للمشاركة في بطولة «أوديفيلاس جراند سلام» بالبرتغال من 26 إلى 28 يناير الحالي، وتضم حتى الآن 78 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية هي الإمارات، والمغرب، وتونس، والجزائر ولبنان.

وتأتي مشاركة منتخبنا بثلاثة لاعبين، على ضوء مستوياتهم، وحاجتهم إلى زيادة رصيدهم من نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي، والمدرب فيكتور سيكتروف، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم».

ويشارك منتخبنا الأول في «باريس جراند سلام» بـ7 لاعبين، وتقام البطولة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، تزامناً مع احتفالات الاتحاد الفرنسي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، وتمثل بروفة للاتحاد المستضيف، قبل الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

يذكر أن منتخب الجودو ضمن حتى الآن مشاركة 5 لاعبين في «باريس 2024»، ويعتبر ذلك إنجازاً تاريخياً لرياضة الإمارات في تاريخ الدورات الأولمبية، وهم نارمند بيان المشارك «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، والفرصة متاحة لانضمام لاعب آخر، من خلال بطولات الاتحاد الدولي المتبقية، قبل يونيو الموعد المحدد للقائمة النهائية للمشاركين في الأولمبياد، وأبرزها بطولة العالم في أبوظبي من 19 إلى 23 مايو المقبل.