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الرياضة

سيطرة إثيوبية «كاملة» على ماراثون دبي الدولي

سيطرة إثيوبية «كاملة» على ماراثون دبي الدولي
7 يناير 2024 12:10

رضا سليم (دبي) 
شهد ماراثون دبي الدولي، في نسخته الـ23، برعاية مجلس دبي الرياضي ومشاركة عدد كبير من نخبة العدائين، سيطرة إثيوبية على المراكز الأولى لفئتي الرجال والسيدات، بعدما فاز الإثيوبي أديسو جوبينا بلقب فئة الرجال، ومواطنته تيجيست كيتيما بلقب السيدات. 
وحقق جوبينا، المركز الأول في فئة الرجال، بعدما قطع مسافة السباق 42.195 كلم بزمن 02:05:01 ساعة، وحل في المركزين الثاني والثالث كل من مواطنيه ليمي دوميتشا وديجين ميجرسا بزمن 02:05:20 و02:05:42 ساعة.
وفازت كيتيما بماراثون دبي لفئة السيدات، بعدما قطعت مسافة السباق 42.195 كلم بزمن 02:16:07 ساعة، وهو رقم جديد لماراثون دبي، وجاءت في المركزين الثاني والثالث، الإثيوبيتان روتي آجا وديرا ديدا بزمني 02:18:09 و02:19:29 ساعة، وحلت الألمانية ميلات كيجيتا في المركز الرابع بزمن 02:21:47 ساعة، فيما احتلت عداءات إثيوبيا المراكز من الخامس إلى العاشر.
وتوج الصيني جين هوا بطلاً لسباق الكراسي المتحركة، ومسافته 42.195 كلم بزمن 1:27:08 ساعة، وحل المواطن بدر الحوسني في المركز الرابع. 
وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن النسخة الـ23 من ماراثون دبي الدولي، قدمت صورة جديدة رائعة لتنظيم دبي للأحداث الرياضية الدولية، وتوفير سبل النجاح التنظيمي لها والتألق للمشاركين فيها، وهو الأمر الذي ساهم في تحطيم رقم السيدات للمرة الأولى في الحدث، والذي جمع مختلف الجنسيات وأعطى صورة مبهرة عن دبي، والتي دائماً ما تستضيف أحداثاً عالمية كبرى، ومنها جائزة دبي جلوب سوكر، ومؤتمر دبي الدولي وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وقال: «مثل هذه الأحداث تؤكد مكانة دبي العالمية المرموقة على خريطة الرياضة العالمية، وتجذب المزيد من المنظمين ونجوم مختلف الرياضات للتنافس في تلك الأحداث الكبيرة والتمتع بجمال المدينة وروعة أجوائها».
وأشاد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، بنجاح ماراثون دبي فنياً وتنظيمياً، مؤكداً أن النجاح وضح من حجم المشاركة الكبير في كل فئات الحدث، إلى جانب الرقم الجديد المسجل في سباق الماراثون للسيدات، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على دعمه للماراثون، متمنياً المزيد من نجاح الماراثون في النسخ المقبلة.

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