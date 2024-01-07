«السباق الثلاثي» يواصل الإثارة في دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

استمر سباق المقدمة في دوري الرجال للكرة الطائرة، والذي يجمع الثلاثي شباب الأهلي المتصدر بـ23 نقطة، وبني ياس «الوصيف» بـ21 نقطة، والجزيرة «الثالث»، وله 20 نقطة في مباريات الأسبوع العاشر، والتي أقيمت مساء السبت في 4 صالات في أبوظبي وعجمان ودبي.

وحول «الفرسان» تأخره أمام مضيفه حتا «الأخير»، بنتيجة شوطين 18-25، 24-26، إلى فوز مثير 3-2 بفضل التفوق في بقية الأشواط 25-18، 25-22، 15-19، ليحصد شباب الأهلي نقطتين عزز بهما صدارته للترتيب مقابل بقاء «الإعصار» في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

واستمر «السماوي» في مطاردة المتصدر بالفوز على ضيفه العين «الخامس» بنتيجة 3-1، بالأشواط 25-13، 25-16، 15-25، 25-18، فيما عاد «فخر أبوظبي» بفوز ثمين أمام مضيفه «البرتقالي» 3-1، وغلفت الإثارة الشوطين الأول والثاني بتفوق الجزيرة 41-39، 35-33، فيما كسب عجمان الشوط الثالث 25-19، قبل أن يحسم الضيوف المواجهة في الشوط الرابع 25- 21.

وحسم النصر «السادس» برصيد 13 نقطة، مواجهة «الديربي» أمام جاره الوصل «الرابع» وله 11 نقطة، بالفوز 3-1 بنتيجة الأشواط 23-25، 25-18، 28-26، 25-19.

وتستمر منافسات الدور الأول لدوري الطائرة للموسم الحالي حتى 27 يناير الجاري، بإقامة الجولة الـ14 والأخيرة، على أن تنطلق المباريات الإقصائية في مارس 2024.

وتُلعب منافسة دوري الرجال للكرة الطائرة في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، على أن تلعب الفرق الحائزة على المراكز الأربعة الأولى المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي.