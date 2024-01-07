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الرياضة

احتفالية مجتمعية في مهرجان الهلال الأحمر للبولو

احتفالية مجتمعية في مهرجان الهلال الأحمر للبولو
7 يناير 2024 13:00

غنتوت (الاتحاد) 
أحرز فريق الهلال الأحمر الإماراتي، لقب مهرجان الهلال الأحمر الخيري، الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بعد فوزه على فريق غنتوت 5-2 في المباراة الاستعراضية بالمهرجان، وقاد فريق الهلال فيصل اليبرودي، ومعه طلال الونداوي، ويوسف بن دسمال وفيكتور بارديس، بينما مثل فريق غنتوت لتجهيزات الفروسية، مصعب الونداوي، مراد أوزجيل، محمد خالد، وميجيل ديليا وأدارها الحكم أوسكار.
ويأتي المهرجان دعماً لمشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي ترتبط بالأيتام، ضمن سلسلة المبادرات الخيرية الإنسانية، التي ينظمها النادي على مدار الموسم برعاية وتوجيهات سمو رئيس النادي، وجاءت الاحتفالية وسط مشاركة مميزة من براعم المستقبل وأسرهم، وهو ما يعد فرصة لمزيد من التفاعل المجتمعي ورفع مستوى الوعي في المجتمع.
واشتمل المهرجان المجتمعي الخيري على العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال، والمجتمعية للعائلات وتقديم الوجبات الشعبية، وتم تقديم دعم النادي لجمعية الهلال الأحمر، وتكريم الفائزين بالهدايا التذكارية، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب، المدير التنفيذي للنادي، ممثل جمعية الهلال الأحمر، وعدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي.
وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري، بدعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي للفعاليات الخيرية، وفي مقدمتها مهرجان هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيري، الذي حقق رسالته الإنسانية النبيلة، وسط حضور مميز ومشاركة أكدت عمق العلاقات المتميزة بين أبناء الإمارات من المواطنين والمقيمين في مثل هذه المشاريع الإنسانية. 

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