ريباكينا تبدأ «العاصفة» قبل «أستراليا المفتوحة»



بريسبان (د ب أ)



تُوجت الكازخستانية إيلينا ريباكينا بلقب بطولة بريسبان الدولية للتنس، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا في المباراة النهائية.

وحسمت ريباكينا المصنفة الرابعة على العالم الفوز على سابالينكا بمجموعتين متتاليتين 6- صفر و6-3، وثأرت ريباكينا من هزيمتها أمام سابالينكا في نهائي نسخة العام الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة.

واحتاجت اللاعبة الكازاخية إلى أربع ساعات و52 دقيقة، خلال مبارياتها في طريقها لحصد لقب بطولة بريسبان.

وتقدمت ريباكينا بطلة نسخة 2022 لبطولة ويمبلدون، على سابالينكا 5- صفر في غضون 18 دقيقة فقط، في طريقها للفوز بالنهائي، وحسم اللقب، لتعلن عن نفسها مرشحة قوية للمنافسة على لقب بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقالت ريباكينا «أود أن أهنئ أرينا على الأسبوع الرائع، والموسم المذهل في العام الماضي، وأتمنى أن نلتقي في ملبورن».

وأضافت «رغم النتيجة، من الصعب دائماً اللعب أمامك، دائماً ندفع بعضنا البعض».

من جانبها قالت سابالينكا «لا أعرف من أين أبدأ، كانت مباراة مثيرة، عمل رائع، شكراً لك لقد بدت مثل المعركة».

وأضافت «كلمة لفريقي، قمت بمهمة سيئة صفر- 6 و3- 6، إنه خطؤكم بالكامل يا رفاق».