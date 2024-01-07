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الرياضة

«الصفر» يُعجل برحيل جيرالديس عن «السماوي»

«الصفر» يُعجل برحيل جيرالديس عن «السماوي»
7 يناير 2024 13:30

مراد المصري (أبوظبي)
لم يكن قرار استغناء بني ياس عن البرتغالي جيكو جيرالديس مفاجئاً، وذلك بعدما حقق اللاعب حصيلة ضعيفة مع الفريق، أبرزها «صفر» على صعيد تسجيل الأهداف، إلى جانب تراجع الاعتماد عليه في دقائق اللعب خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
جاء قرار «السماوي» بإعلان فسخ عقد اللاعب بالتراضي، في ضوء تقييم الأداء الذي تم خلال فترة التوقف بقيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي قام بتحليل أداء الفريق خلال الفترة الماضية من معالجة الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال النصف الأول من الموسم، والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية من ناحية أخرى، مع بحث الأداء الفردي للاعبين في مختلف المراكز لمحاولة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.
وأظهر أربعة لاعبين أجانب بوادر جيدة خلال الفترة الماضية، وهم الذين سجلوا النسبة الأكبر من أهداف الفريق، تاولانت سولجمانوف «6 أهداف»، يوسف نيكتيه «5 أهداف»، جاستون سواريز وساشا إيفكوفيتش «هدفين لكل منهما»، فإن البرتغالي جيكو جيرالديس لم يسجل أي هدف حتى الآن، ولم يقم بدور مؤثر بوصفه صانع ألعاب للفريق.
ويستعد بني ياس للعودة للتدريبات بداية من يوم غدٍ تأهباً للنصف الثاني من الموسم، الذي سيكون الأهم لجميع الفرق في دوري أدنوك للمحترفين، وتحديداً «السماوي» الطامح لمواصلة الصحوة الإيجابية، بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته قبل التوقف على اتحاد كلباء 2-1، ليكون حالياً بالمركز الثامن برصيد 16 نقطة.
على صعيد آخر، تميزت إدارة نادي بني ياس، على الصعيد الاستثماري وإبراز دور النادي خلال الفترة الحالية، عبر احتضان العديد من المباريات الودية على استاد بني ياس في الشامخة للمنتخبات الوطنية التي تعسكر على أرض الدولة، ومنها على سبيل المثال: الصين، هونج كونج، سلطنة عمان وغيرها، حيث كانت آخر المواجهات التي جمعت بين البحرين وأستراليا أمس الأول، مما يضاعف الاستفادة من الملعب خلال فترة التوقف الحالية.

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