«الماراثون» يمنح جوف «جرعة ثقة»



أوكلاندر (رويترز)



بعد مواجهة ماراثونية، استمرت ثلاث مجموعات، فازت الأميركية كوكو جوف على منافستها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-7 و6-3 و6-3، في المباراة النهائية، لتحتفظ بلقب بطولة أوكلاند كلاسيك للتنس، وتعزز ثقتها بقدراتها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما تسعى للفوز بثاني لقب كبير خلال مسيرتها.

وقدمت جوف «19 عاماً» التي بدأت شهرتها في بطولة ويمبلدون قبل 5 أعوام أداءً متميزاً في 2023، وفازت بأول لقب كبير خلال مسيرتها في أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي لتصعد إلى المركز الثالث عالمياً، وهو أعلى تصنيف تصل إليه.

وحافظت المصنفة الأولى في بطولة أوكلاند على تألقها وتفوقها في الموسم الجديد، واحتفظت بلقب أوكلاند، قبل انطلاق أستراليا المفتوحة في 14 يناير في ملاعب ملبورن بارك.

وخلال بطولة أوكلاند، خسرت جوف مجموعة واحدة فقط، وكانت خلال المباراة النهائية التي كانت بمثابة اختبار كبير أمام سفيتولينا التي سبق لها الصعود إلى دور الثمانية في أستراليا المفتوحة مرتين.

خسرت كل لاعبة إرسالها مرتين في المجموعة الأولى، قبل أن يتراجع مستوى جوف قليلاً، وتتمكن سفيتولينا من حسم المجموعة لمصلحتها.

وبعد ذلك انتفضت جوف بقوة، وفازت بالمجموعة الثانية، وعادلت النتيجة، ثم كسرت إرسال منافستها في الشوط الثامن من المجموعة الثالثة الفاصلة، لتحرز اللقب للعام الثاني على التوالي.