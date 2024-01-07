الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الماراثون» يمنح جوف «جرعة ثقة»

«الماراثون» يمنح جوف «جرعة ثقة»
7 يناير 2024 12:35

 
أوكلاندر (رويترز)

أخبار ذات صلة
روبليف يصطاد «اللقب 15»
«التمزق» يُبعد نادال من «أستراليا المفتوحة»


بعد مواجهة ماراثونية، استمرت ثلاث مجموعات، فازت الأميركية كوكو جوف على منافستها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-7 و6-3 و6-3، في المباراة النهائية، لتحتفظ بلقب بطولة أوكلاند كلاسيك للتنس، وتعزز ثقتها بقدراتها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما تسعى للفوز بثاني لقب كبير خلال مسيرتها.
وقدمت جوف «19 عاماً» التي بدأت شهرتها في بطولة ويمبلدون قبل 5 أعوام أداءً متميزاً في 2023، وفازت بأول لقب كبير خلال مسيرتها في أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي لتصعد إلى المركز الثالث عالمياً، وهو أعلى تصنيف تصل إليه.
وحافظت المصنفة الأولى في بطولة أوكلاند على تألقها وتفوقها في الموسم الجديد، واحتفظت بلقب أوكلاند، قبل انطلاق أستراليا المفتوحة في 14 يناير في ملاعب ملبورن بارك.
وخلال بطولة أوكلاند، خسرت جوف مجموعة واحدة فقط، وكانت خلال المباراة النهائية التي كانت بمثابة اختبار كبير أمام سفيتولينا التي سبق لها الصعود إلى دور الثمانية في أستراليا المفتوحة مرتين.
خسرت كل لاعبة إرسالها مرتين في المجموعة الأولى، قبل أن يتراجع مستوى جوف قليلاً، وتتمكن سفيتولينا من حسم المجموعة لمصلحتها.
وبعد ذلك انتفضت جوف بقوة، وفازت بالمجموعة الثانية، وعادلت النتيجة، ثم كسرت إرسال منافستها في الشوط الثامن من المجموعة الثالثة الفاصلة، لتحرز اللقب للعام الثاني على التوالي.

كوكو جوف
التنس
أمريكا
أوكلاند
ويمبلدون
أميركا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©