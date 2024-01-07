«جوهرة تركيا» يقدم أوراق الاعتماد «الملكية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد غياب طويل من بداية الموسم بسبب الإصابة، بدأ النجم التركي الشاب أردا جولر «18 عاماً» مغامرته مع ريال مدريد الإسباني، حيث شارك للمرة الأولى مع الفريق أمام أراندينا «درجة رابعة» في كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت لمصلحة الريال 3-1 سجلها على التوالي خوسيلو من ركلة جزاء وإبراهيم دياز ورودريجو، وقدم خلالها جولر أداءً طيباً لفت أنظار جميع زملائه الذين هنأوه على هذا الأداء الراقي لدى خروجه من الملعب في الشوط الثاني، ما ينبئ عن مولد نجم جديد في مسيرة «الميرينجي».

ووصف موقع «جول العالمي» أداء جولر بأنه «قصة كبيرة» استطاع خلالها أن يعزف لحناً متميزاً في أول مباراة له مع «البلانكوس»، حيث تألق طوال الشوط الأول بفضل تحركاته الواعية وتمريراته المتقنة ومراوغاته المفيدة.

وتحدث خوسيلو ماتو رأس حربة الريال وصاحب الهدف الأول من ركلة جزاء، عن هذا الوافد التركي الجديد، قائلاً: «قبل أن ننزل لأرض الملعب نصحته بأن يستمتع بما يفعله ولا يخاف شيئاً لأنها كانت المرة الأولى، التي يلعب فيها معنا مباراة رسمية، وهذا الأمر ليس سهلاً ويختلف كثيراً عن التدريبات، لأنه مازال شاباً صغيراً».

وأضاف خوسيلو: «جولر يتمتع بمهارات عالية كثيرة وتلك لحظة خاصة بالنسبة له، إنه «جوهرة» ينبغي أن نحافظ عليها ونصونها».

وعن ركلة الجزاء التي أحرز منها هدف فريقه الأول، قال خوسيلو: «إنها أول ركلة جزاء ناجحة لي بعد 3 محاولات فاشلة هذا الموسم، وسمح لي المدير الفني بتسديدها، ما منحني الثقة لكي أستمر في تسديد ركلات الجزاء».

وعلق قائلاً: «كانت أرضية الملعب رطبة، وخشيت أن أخفق في تسجيلها ولكني وُفقت».

ورداً على سؤال يتعلق بإمكانية تسديده ركلات الجزاء في المستقبل، قال خوسيلو: «الأمر يتوقف على اللاعبين الموجودين في الملعب، ولدينا كثيرون يجيدون هذه المهارة، والمدير الفني هو الذي يحدد من يتصدى لها، واليوم كان الدور على شخصي».

ومن جانبه، أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني رضاه عن أداء الفريق في مباراة أراندينا، ولكنه أغلق ملفها سريعاً استعداداً لمواجهة «الجار اللدود» أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.