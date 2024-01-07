رفع عقوبة الضرب عن جرين!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه»، رفع عقوبة درايموند جرين نجم جولدن ستايت ووريرز الموقوف منذ منتصف ديسمبر الماضي، بسبب ضربه أحد اللاعبين، وإمكانية عودته للعب، بعد غيابه عن 12 مباراة.

ويعود جرين «33 عاماً» إلى تشكيلة ووريرز، حسب ما أفادت الرابطة في بيان، بعدما كانت أوقفت اللاعب «إلى أجل غير مسمى»، في 13 ديسمبر، غداة تعرضه بالضرب للاعب فينيكس صنز البوسني يوسف نوركيتش، وذلك بعد أسابيع قليلة من إيقافه 5 مباريات لإمساكه الفرنسي رودي جوبير من عنقه وسحبه عبر الملعب.

وأثناء فترة إيقافه، أقدم غرين المتوّج بلقب الدوري أربع مرات مع ووريرز الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2012 على «خطوات تظهر استعداده للتوافق مع السلوك المتوقع من لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين».

وقالت الرابطة: «لقد تابعه أحد المستشارين عن كثب واجتمع مع ممثلي الدوري الأميركي للمحترفين وفريق ووريرز ورابطة اللاعبين، ومن المتوقع أن تستمر الأمور على المنوال ذاته خلال الموسم».

ويملك غرين، أفضل مدافع في «أن بي إيه» عام 2017، تاريخاً حافلاً من ارتكاب الأخطاء وتم طرده من 20 مباراة في مسيرته.

ويستضيف جولدن ستايت ووريرز الذي يعاني من تردي نتائجه هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في المنطقة الغربية «17 فوزاً مقابل 18 هزيمة» تورونتو رابتورز، في عودة محتملة لجرين، الفائز بالذهب الأولمبي مرتين مع المنتخب الأميركي (2016 في ريو دي جانيرو و2020 في طوكيو».

ويفتقد ووريرز الذي خسر أربعاً من مبارياته الست الأخيرة، لجهود صانع ألعابه كريس بول الذي تعرض لإصابة، حيث يتعين عليه إجراء جراحية الأسبوع المقبل، بسبب كسر في يده اليسرى.