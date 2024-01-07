«أشواط المحترفين» ترفع التحدي في «غياثي للصقور»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



تنطلق صباح الاثنين منافسات أشواط المحترفين لفئة الفرخ، ضمن بطولة غياثي الأولى للصقور، والتي تقام برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتشهد حضوراً كبيراً من المهتمين بالرياضات التراثية وعشاق الصقور.

واختتمت منافسات الملاك، بفئة الجرناس، وشهدت ندية وإثارة وتحدياً بين المشاركين، من مختلف إمارات الدولة وجاءت قوية ومثيرة على صعيد تقارب الأزمنة، ورغبة الصقارين في الظفر باللقب الغالي لكل شوط من الأشواط الأربعة للمسابقة.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، توج عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط فئة ملاك جرناس، الذين نجحوا في تحقيق أرقاماً متميزة، في مختلف الأشواط، وأسفرت عن فوز عن فوز الصقر «H16»، لصاحبه فارس غانم خلفان المزروعي، بالمركز الأول في فئة جرناس جير تبع، بزمن 19.722 ثانية، وتبعه الصقر «كبريت» لزايد إبراهيم الحسني، بزمن 20.515 ثانية، والصقر «008» لسيف حسن الحمادي بزمن 20.517 ثانية.

وفي فئة الملاك جرناس لشوط جير شاهين، أحرز الصقر «11» لراشد عبدالله راشد أحمد المركز الأول بزمن 17.680 ثانية، وتبعه الصقر «ناموس» لسلطان راشد المنصوري، بزمن 17.851 ثانية، والصقر «وقاد» لمبارك سالم المرر بزمن 17.861 ثانية.

ونجح الصقر«H» لصاحبه أحمد راشد الخيلي في أن يُحلق عالياً في مسابقة الملاك فئة جرناس جير بيور بزمن 18.126 ثانية، وتبعه الصقر AKG لصاحبه راشد سهيل المري بزمن قدره 18.202 ثانية، وفي المركز الثالث جاء الصقر الكايد لصاحبه عمر حمد العامري بزمن قدر 18.759 ثانية.

وفي فئة الجرناس جير قرموشة، فاز الصقر «12» لحمد عبد الله حليس الفلاسي بالمركز الأول محققاً زمناً 19.632 ثانية، وتبعه الصقر «مشاعل» لمنيرة ناصر المنصوري بزمن 20.121 ثانية، وفي المركز الثالث اليمامة لناصر بن بطحان بزمن قدره 20.142 ثانية.

وقال عبدالله بطي القبيسي، إن بطولة غياثي للصقور، تشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين وملاك أشهر الصقور في الإمارات، للمنافسة في أجواء حماسية ومثيرة، بهدف الوصول إلى منصة التتويج وتحقيق الأرقام القياسية.

وأضاف أن قوة المنافسة، وتقارب الأزمنة بين أشواط المسابقة، والإقبال الكبير، سواء من المشاركين أو الجمهور الذي يتابع المنافسات يعكس مدى النجاح الكبير الذي حققته بطولة غياثي في نسختها الأولى.