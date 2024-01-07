«ثنائية» لخيول منصور بن زايد في كأس حمدان بن راشد بالشارقة

عصام السيد (الشارقة)

سجلت خيول ياس والوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «ثنائية» مستحقة، فيما تُوج «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بكأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في السباق الخامس لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2023-2024، الذي أقيم أمس، وبلغت الجوائز 400 ألف درهم، برعاية: مجلس الشارقة الرياضي، بلدية الشارقة، بلدية البطائح، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، قناة الشارقة الرياضية، وشرطة الشارقة.

وأقيم السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 92 جواداً، حيث تكون من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وجاء فوز الفوز الأول لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر «نبراس»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبين، في رابع الأشواط المخصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق، وشهد مشاركة 16 خيلاً تنافست على مسافة 1700 متر- هانديكاب، وسجل البطل زمناً 2:02:06 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه عبر «طحان الوثبة» الذي منح المدرب إيريك ليمارتنيل، والفارس جولس موبين، بفوز بفارق 6 أطوال، في ختام الأمسية بشوط المبتدئة، لخيول الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 16 من الخيول غير المصنفة على مسافة 1700 متر، مسجلاً 2:03:73 دقيقة.

وتُوج «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة برناردو بينيرو، بكأس حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس والرئيس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1700 متر - شروط، وسجل البطل 1:47:98 دقيقة.

وسجل الجواد «صوت السلام» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، فوز خاطف في الشوط الأول بسباق خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر - هانديكاب، بمشاركة 16 خيلاً، وسجل 1:20:90 دقيقة.

وبفارق 4.25 طول أقتنص «أيه أف العبادي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الثاني لخيول الـ 4 سنوات إنتاج الإمارات على مسافة 2000 متر، وسجل البطل 2:22:75 دقيقة.

وخطف «أيدلك الألهم» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة موفقة من الفارس العُماني قيس البوسعيدي، جائزة الشوط الثالث لخيول الـ 4 سنوات فما فوق على مسافة 2000 متر - هانديكاب بمشاركة 16 خيلاً، وسجل البطل 2:23:26 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة، والعميد أحمد السركال، مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، ومحمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، وصديق جاروه، بالإنابة عن مدير بلدية منطقة البطائح.

وشهد السباق حشد جماهيري من عشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار «الإمارة الباسمة».