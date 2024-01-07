الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تهديد لاعب وأسرته بالقتل لإهداره ضربة جزاء!

تهديد لاعب وأسرته بالقتل لإهداره ضربة جزاء!
7 يناير 2024 17:53

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فيدال يُحرض سانشيز على مغادرة الإنتر!
نابولي.. «السقوط الكبير»


تلقى المهاجم الفرنسي توما هنري وعائلته تهديدات بالقتل غداة إهداره ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة، خلال خسارة فريقه هيلاس فيرونا أمام مضيفه الإنتر 1-2، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكتب هنري «29 عاماً» عبر حسابه على «إنستجرام»: «إلى كل أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر ويهينون عائلتي، بينما يتمنون الموت لي ولعائلتي، أتمنى أن تجدوا السلام يوماً ما في حياتكم الصغيرة».
وأدرك المهاجم الفرنسي التعادل لفيرونا في الدقيقة 74، بعد 45 ثانية فقط على دخوله إلى أرض الملعب، بدلاً من البوسني ميلان دوريتش، في ثالث أهدافه هذا الموسم، قبل أن يهدر ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لمرمى الحارس السويسري يان سومر.
وتابع «يوم تفوز ويوم تخسر، يوم تسجل ويوم تُهدر، هذه هي حياة لاعب كرة القدم، وأنا فخور بأنني سجلت للمرة الثانية في مسيرتي في سان سيرو، بعد تمزق في الأربطة الصليبية، وبعدما بدأت اللعب في سن الـ 15 عاماً في الدرجات الأدنى لكرة القدم الفرنسية».
وارتدى هنري قميص نانت «2015-2016»، من بين عدة أندية فرنسية، قبل أن يحترف في بلجيكا، وينضم إلى الدوري الإيطالي بداية مع فينيستيا «2021-2022» وفيرونا منذ 2022.
وتعرض هنري لتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في فبراير 2023، ليغيب عن موسم 2022-2023.
واقتنص الإنتر المتصدر هدف الفوز أمام فيرونا بقرار تحكيمي، رغم العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر»، اعتبره فيرونا «فاضحاً وعديم الاحترام».
كما تعرض لاعبو الإنتر لانتقادات بسبب الاحتفال، عندما أهدر هنري ضربة الجزاء، حيث سخر منه اللاعبان الدوليان الإيطاليان فيديريكو ديماركو وفرانتشيسكو أتشيربي مباشرة بعد محاولته الفاشلة.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
فيرونا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©