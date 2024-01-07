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الرياضة

ميلان يعزز «ثالث الكالشيو»

ميلان يعزز «ثالث الكالشيو»
7 يناير 2024 18:27

ميلانو (أ ف ب)

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عزز ميلان مركزه الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إمبولي وصيف القاع 3-0، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة.
وحسم ميلان النتيجة لمصلحته في الشوط الأول عبر هدفي الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك «11»، والمهاجم المخضرم الفرنسي أوليفيه جيرو «31 من ضربة جزاء»، وأضاف الثالث في وقت متأخر من الشوط الثاني؛ بفضل «البديل» الإيفواري تشاكا تراوريه «88».
وهو الفوز الثاني توالياً لميلان في الدوري، والثالث في مختلف المسابقات، بعدما كان سحق كالياري 4-1 في ثمن نهائي الكأس، والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة مقابل تعادل أمام ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة 17.
ورفع ميلان رصيده في المركز الثالث إلى 39 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن فيورنتينا الرابع الذي كان خسر أمام ساسوولو 0-1، كما قلّص الفارق إلى 9 نقاط مع جاره اللدود الإنتر المتصدر الفائز بشق الأنفس على فيرونا 2-1. 
وافتتح «الروسونيري» التسجيل بعد 11 دقيقة من صافرة البداية؛ بفضل مجهود فردي للبرتغالي رافايل لياو على الجهة اليسرى، ليمرر عرضية داخل المنطقة، تابعها مباشرة في المرمى لاعب الوسط الإنجليزي لوفتوس-تشيك.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ميلان، بعدما عاد إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر»، لتأكيد لمسة يد على المغربي يوسف مالح، انبرى لها جيرو، وسددها بقدمه اليسرى في الشباك «32»، تحت ناظري المهاجم السابق لميلان ومستشاره الرياضي الحالي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
ورفع جيرو الذي غاب عن التهديف في الدوري منذ 11 نوفمبر «أمام ليتشي 2-2» عدد أهدافه إلى تسعة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، متساوياً مع دومينيكو بيراردي «ساسوولو»، ولكن بفارق كبير عن المتصدر مهاجم الإنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «16 هدفاً».
واختتم تراوريه «19 عاماً» التسجيل بعد دخوله من على مقاعد البدلاء في أول أهدافه في «سيري أ» بعد هجمة مرتدة من الأميركي كريستيان بوليسيتش «88».
ولم يذق إمبولي وصيف القاع مع 13 نقطة طعم الفوز في مباراته السابعة توالياً في الدوري «أربع هزائم مقابل ثلاثة تعادلات»، كما لم يحصد النقاط الثلاث منذ 12 نوفمبر الماضي وفوزه على نابولي حامل اللقب 1-0 في المرحلة 12.

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