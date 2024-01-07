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الرياضة

روبليف يصطاد «اللقب 15»

روبليف يصطاد «اللقب 15»
7 يناير 2024 18:29

هونج كونج (أ ف ب)

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أحرز الروسي أندري روبليف المصنف خامساً عالمياً لقبه الخامس عشر في مسيرته، بفوزه بدورة هونج كونج للتنس، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.
واحتاج روبليف إلى 77 دقيقة فقط للتغلب على الفنلندي إميل روسوفوري المصنف 69 عالمياً 6-4 و6-4، محققاً انتصاره العاشر على الأراضي الصلبة، علماً أنه كان فاز في ربع النهائي على الفرنسي أرثور فيس، وأقصى من «المربع الذهبي»، الصيني شانج تشانشهاو في ثلاث مجموعات في المباراتين كلتيهما.
وكان روبليف «26 عاماً» بلغ الدور ربع النهائي لإحدى بطولات جراند سلام تسع مرات، من دون أن يتمكن من تجاوز هذا الحاجز.
قال روبليف عقب تتويجه «الفوز باللقب هو شيء خاص، ولذا لم يكن بإمكاني قضاء أسبوع أفضل، الآن سأتوجه إلى ملبورن، وأنا أشعر بسعادة حقيقية، وأستمتع بأسبوع من التدريب هناك، ثم سأبدأ بطولة أستراليا المفتوحة».
وخسر الروسي للمرة الأخيرة أمام لاعب خارج قائمة المصنفين الخمسين الأوائل، أمام روسوفوري بالذات، في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و16 دقيقة في دورة سينسيناتي لماسترز الألف في أغسطس الماضي.
من ناحيته، ما زال روسوفوري يبحث عن لقبه الأول في دورات المحترفين، علماً بأنه خاض في هونج كونج ثاني نهائي له في مسيرته، بعد دورة بوني في الهند عام 2022.
أشاد روسوفوري بمنافسه قائلاً «لا أعتقد أن أي شخص يستحق ذلك أكثر منك، تهانينا لك ولفريقك، ونواصل القتال، لقد فزت عليك في السابق، ولكن هذا كان وقتك، أعتقد أننا سنخوض المزيد من المعارك في المستقبل».
وأعيد إدراج هونج كونج في «روزنامة» دورات اللاعبين المحترفين «إيه تي بي» للمرة الأولى، بعد غياب استمر لأكثر من 20 عاماً.

التنس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ملبورن
أندريه روبليف
هونج كونج
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