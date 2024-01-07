منصور بن محمد يتوّج الفائزين في «ماراثون دبي»



دبي (الاتحاد)



توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بـ «النسخة 23» من «ماراثون دبي»، أقدم سباقات الماراثون في المنطقة، وأحد أشهر السباقات العالمية والذي أُقيم، اليوم، بدعم مجلس دبي الرياضي، في شارع أم سقيم بمنطقة جميرا، بمشاركة نخبة من العدّائين العالميين والآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الإمارات وخارجها.

وهنّأ سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مسيرتهم الرياضية، مؤكداً حرص دبي على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية كبرى، تتيح الفرصة للمشاركة المجتمعية واسعة النطاق، والتي تحفل بها أجندة دبي الرياضية.

ونوّه سموّه بقيمة وأثر المنافسات والبطولات التي تستقطب نخبة أبطال ونجوم العالم في مختلف الرياضات، لاسيما ما يجمع منها أعداداً كبيرة من المحترفين أو الهواة، ضمن فئات تسمح بمشاركة مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، في تأكيد النهج الذي تواصل دبي إرساءه بتشجيع ممارسة الرياضة وتبنيّها «أسلوب حياة»، مُعرباً عن تقديره لكل الجهود التي يتم بذلها من أجل ضمان أفضل مستويات الإعداد والتنظيم للبطولات والمنافسات الرياضية المقامة على أرض دبي.

حضر السباق ومراسم التتويج، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وأحمد الكمالي، المنسّق العام للماراثون، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.



وشهد السباق سيطرة أثيوبية على المراكز الأولى لفئتيّ الرجال والسيدات، إذ نال أديسو جوبينا، المركز الأول في الماراثون لفئة الرجال، بعدما قطع مسافة السباق 42.195 كيلومتر في 2:05:01 ساعة، وحلّ في المركزين الثاني والثالث كلٌ من مواطنيه ليمي دوميتشا، وديجين ميجرسا بزمن 2:05:20 و2:05:42 ساعة على التوالي.

وفازت الأثيوبية تيجيست كيتيما بلقب فئة السيدات، بعدما قطعت مسافة السباق 42.195 كيلومتر في 2:16:07 ساعة، وحققت رقماً قياسياً جديداً لماراثون دبي، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنتيها روتي آجا وديرا ديدا بزمن 2:18:09 و2:19:29 ساعة، وحلّت الألمانية ميلات كيجيتا في المركز الرابع بزمن 2:21:47 ساعة، فيما احتلت عدّاءات إثيوبيا المراكز من الخامس إلى العاشر.

وفي فئة أصحاب الهمم، توِّج الصيني جين هوا بطلاً لماراثون الكراسي المتحركة ومسافته 42.195 كيلومتر بزمن 1:27:08 ساعة، وحلّ الإماراتي بدر الحوسني في المركز الرابع.



وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن النسخة 23 من ماراثون دبي الدولي، قدّمت صورة جديدة رائعة لتنظيم دبي للأحداث الرياضية الدولية، وتوفير سبل النجاح التنظيمي لها والتألق للمشاركين فيها، وهو الأمر الذي أسهم في تحطيم رقم السيدات للمرة الأولى في ماراثون دبي، الذي جمع مختلف الجنسيات وأعطى صورة مبهرة عن دبي، التي دائماً ما تستضيف أحداث عالمية كبرى، ومنها جائزة «دبي جلوب سوكر، ومؤتمر دبي الدولي وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي».

وأوضح أن هذه الفعاليات تؤكد مكانة دبي العالمية المرموقة على خارطة الرياضة العالمية، وتجذب المزيد من المنظمين ونجوم مختلف الرياضات للتنافس في تلك الأحداث الكبيرة فضلا عن الاستمتاع بجمال المدينة وروعة أجواءها.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور محمد المر، بنجاح ماراثون دبي فنياً وتنظيمياً، وأكد أن بداية النجاح تحققت من خلال المشاركة الكبيرة في كافة فئات الماراثون، إلى جانب تسجيل الرقم الجديد في فئة السيدات، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على دعمه للماراثون، ومتمنياً المزيد من النجاح للماراثون في نسخه المقبلة.

يُذكر أن إجمالي الجوائز المالية لسباق النخبة للماراثون يصل إلى أكثر من مليون و200 ألف درهم، تُقسَّم بالتساوي بين أصحاب المراكز العشرة الأوائل في فئتيّ الرجال والسيدات.