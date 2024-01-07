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الرياضة

دبا الحصن والعربي يتمسكان بالثالث والرابع في «دوري الأولى»

دبا الحصن والعربي يتمسكان بالثالث والرابع في «دوري الأولى»
7 يناير 2024 20:22

معتصم عبدالله (دبي)

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تمسك دبا الحصن والعربي بترتيبيهما، في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز الحصن على مضيفه سيتي 2-1، والعربي أمام بونايتد 2-1، ضمن «الجولة 15»، والتي شهدت تفوق التعاون على ضيفه الحمرية 3-0، وفوز الذيد على مسافي 3-1.
وسجل بدر بلال في الدقيقة 23، وطارق أحمد في الدقيقة 89 هدفي دبا الحصن، فيما أحرز ويسلي هنريكي هدف سيتي في الدقيقة 59، ورفع الحصن رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث، بفارق المواجهات خلف الظفرة «الوصيف»، فيما بقي سيتي برصيد 6 نقاط في المركز قبل الأخير.
وعلى ملعب مدينة دبي الرياضية، عاد العربي بالنقاط الثلاث أمام مضيفه يونايتد 2-1، بفضل هدفي طلال عبدالرحمن في الدقيقة 42، وفاندار فييرا في الدقيقة 66، فيما سجل بايدي كاني هدف «أصحاب الأرض» في الدقيقة 90، ورفع العربي رصيده إلى 26 في المركز الرابع، مقابل 21 نقطة ليونايتد «المتراجع» إلى المركز الثامن.

دوري الدرجة الأولى
الذيد
الحمرية
مسافي
التعاون
دبا الحصن
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