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الرياضة

«السيتي» يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد بـ «خماسية»

«السيتي» يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد بـ «خماسية»
7 يناير 2024 20:37

 
مانشستر (رويترز)

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سجل فيل فودن هدفين، ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب، لبلوغ الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه 5-صفر على هدرسفيلد تاون، حيث عاد كيفن دي بروين صانع اللعب، بعد غياب أربعة أشهر، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وتعرض «السيتي»، الذي لعب بتشكيلة قوية لانتكاسة، عندما فقد مدافعه مانويل أكانجي، بسبب الإصابة في بداية الشوط الأول، لكن الإنهاء الرائع لفودن، وعودة دي بروين منحت المدرب بيب جوارديولا الكثير من السعادة.
وتأخر هدرسفيلد، الذي يقترب مباشرة من منطقة الهبوط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في الدقيقة 33، عندما سدد فودن الكرة في الشباك من زاوية ضيقة، وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز الهدف الثاني بعد أربع دقائق.
ودخل دي بروين لأرض الملعب في الدقيقة 57، وأضاف «السيتي» الهدف الثالث، بعدها بدقيقة، عندما حاول أوسكار بوب الجناح النرويجي التمرير إلى زميله البلجيكي في الزاوية البعيدة، لكنه شاهد التمرير العرضية تغير اتجاهها داخل الشباك، لتصبح النتيجة 3-صفر.
وأضاف فودن هدفه الثاني بتسديدة دقيقة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 65، وبعدها بتسع دقائق مرر دي بروين لزميله «البديل» جيريمي دوكو ليختتم أهداف فريقه.
وفي بقية المباريات، تعادل لوتون تاون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أهداف مع بولتون واندررز.
ويضطر نوتنجهام فورست ووستهام إلى إعادة مباراتيهما، بعد تعادلهما مع بلاكبول وبريستول سيتي على الترتيب.

مانشستر سيتي
كيفين دي بروين
هدرسفيلد تاون
فيل فودين
بيب جوارديولا
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