نابولي.. «السقوط الكبير»



روما (د ب أ)



سقط نابولي أمام مضيفه تورينو صفر- 3، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، سجل أنتونيو سانابريا، ونيكولا فلاسيتش، وأليساندرو بونجيورنو الأهداف الثلاثة في الدقائق 43 و52 و66، وأكمل نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد باسكوالي ماتزوكي في الدقيقة 50.

قفز تورينو للمركز العاشر برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، عاد لاتسيو بفوز ثمين من خارج ملعبه بالتغلب على أودينيزي 2 -1، تقدم لوكا بيليجريني بهدف مبكر للضيوف في الدقيقة 12، وأدرك والاس سوزا التعادل لأودينيزي في الدقيقة 59، وسجل ماتياس فيتشينو هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة 76، ورفع لاتسيو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما يقبع أودينيزي في المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة.