«القناص مبخوت» يطارد «الأرقام القياسية» في «القارية»

دبي (الاتحاد)

أفردت «وكالة الأنباء الألمانية» تقريراً للحديث عن «القناص» علي مبخوت مهاجم منتخبنا، والمرشح لمزيد من «التوهج» خلال كأس آسيا، بصفته هدافاً صاحب خبرة، ودائماً ما تكون له بصمة مع «الأبيض» في المحافل كافة.

ويملك مبخوت العديد من الأرقام القياسية في مسيرته، والتي جعلته أحد أبرز هدافي آسيا على مر العصور، وذلك قبل انطلاق مشوار منتخبنا في البطولة، حيث ساعد مبخوت «الأبيض» في الوصول إلى نصف النهائي خلال النسختين الماضيتين 2015 و2019، ويأمل في الوصول إلى منصة التتويج في النسخة التي تقام في قطر.

ويحلم مبخوت خلال النسخة الجديدة بإنجاز قياسي جديد، وهو يعد ثالث الهدافين التاريخيين لكأس آسيا، برصيد 9 أهداف، وعلى مسافة هدف من الصعود إلى الترتيب الثاني، و5 أهداف من رقم الإيراني علي دائي الهداف التاريخي للبطولة «14 هدفاً».

وكان مبخوت هدافاً لـ «نسخة 2015» التي استضافتها أستراليا عام 2015 وله 5 أهداف، حيث سجل هدفين في شباك قطر، وأحرز أسرع هدف في تاريخ كأس أمم آسيا، بعد 14 ثانية من مباراة البحرين، قبل أن يسجل هدفين أمام اليابان والعراق، في الأدوار الإقصائية. ومنح هدف مبخوت في شباك «أسود الرافدين» الميدالية البرونزية لـ «الأبيض»، وفي النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات عام 2019، سجل مبخوت 4 أهداف، بواقع هدف أمام الهند وتايلاند في الدور الأول، وقيرغيزستان وأستراليا في الأدوار الإقصائية.

وإجمالاً أحرز مبخوت 84 هدفاً في 113 مباراة دولية بقميص «الأبيض»، ليضع نفسه في قائمة عالمية، حيث يعد رابع أكثر لاعب يواصل مسيرته الدولية تسجيلاً للأهداف، ويسبقه البرتغالي كريستيانو رونالدو «128 هدفاً»، والأرجنتيني ليونيل ميسي «106 أهداف»، والهندي سونيل شيتري 93 هدفاً، ويعد مبخوت أيضاً «الهداف التاريخي» لمنتخب الإمارات، وهو ماكينة أهداف لا تهدأ، وبجانب فوزه بجائزة هداف كآس آسيا 2015، حصل على جائزة هداف كأس الخليج «مرتين»، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 «14 هدفاً».

وبعيداً عن «الأبيض الكبير»، أسهم مبخوت في تتويج الإمارات بكأس الخليج للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً عام 2010، وبرونزية الألعاب الآسيوية في العام نفسه.

ويبقى مبخوت أيضاً أيقونة تاريخية داخل نادي الجزيرة، الذي تُوج معه بثمانية ألقاب محلية، ويبقى الهداف التاريخي للنادي والهداف التاريخي للدوري، واللاعب المواطن الوحيد الذي حصد جائزة هداف الدوري «مرتين» موسمي 2016-2017 و2020-2021، وفي أكتوبر الماضي احتفل بتسجيل 300 هدف بقميص «فخر أبوظبي» في جميع المسابقات.