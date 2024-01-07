«الأبيض» يغادر إلى «المهمة الآسيوية» بـ «معنويات عالية»

معتز الشامي (دبي)

يغادر منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى الدوحة، مساء اليوم، بعد تجمع اللاعبين صباحاً، وخوض تدريبات خفيفة في مقر الإقامة، استعداداً لانطلاق كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب إيران وفلسطين وهونج كونج.

وحصل لاعبو «الأبيض» على راحة لمدة 24 ساعة، أمس، بعد «التجربة الدولية» أمام عُمان في معسكر أبوظبي الذي بدأ 26 ديسمبر الماضي، وشهد أداء «وديتين»، شهدت الأولى فوز منتخبنا على قيرغيزستان بهدف علي مبخوت، بينما أسفرت الثانية عن خسارته أمام «الأحمر» العُماني بهدف.

وأظهرت «التجربة الأخيرة» بعض السلبيات في التمركز الدفاعي، والبطء في بناء الهجمات، والتسرع في إنهاء الهجمة أمام المرمى، مع عدم تقارب خطوط اللعب عند امتلاك الكرة، وهو ما أدى إلى بطء نقل الكرة، في ظل عدم التحرك في المساحات الخالية من الرقابة، وكلها سلبيات تم الكشف عنها في آخر «ودية» للمنتخب أمام عُمان.

ويعقد الجهاز الفني اجتماعاً فور الوصول إلى الدوحة اليوم، لشرح خطة التحضيرات اليومية، قبل انطلاق «المحفل القاري»، حيث يلتقي «الأبيض» مع هونج كونج، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة 14 يناير، وهو ما يمنح الجهاز الفني لمنتخبنا أسبوعاً كاملاً لتصحيح السلبيات التي ظهرت في الودية الأخيرة، والعمل على تقوية عناصر القوة، وتعزيز المكاسب التكتيكية والفنية التي طورها البرتغالي باولو بينتو، مع التشكيلة التي استقر عليها لخوض البطولة، وتضم مزيجاً من الشباب واللاعبين الكبار أصحاب الخبرات.

وأظهر لاعبو منتخبنا معنويات عالية، وهو ما شدد عليه بينتو الذي طالبهم أيضاً بضرورة التحلي بالثقة، والطموحات العالية في الفوز بجميع المباريات، والتعامل مع البطولة بـ«القطعة»، عبر النظر لكل مباراة على حدة، واحترام جميع المنافسين، واللعب بحذر وانضباط تكتيكي، يراعي عدم تكرار أخطاء التمركز الدفاعي، أو بطء التحرك والتمرير التي ظهرت في آخر «تجربة دولية».

ومن جانبه، أبدى بينتو ثقته في لاعبي «الأبيض» بالبطولة، وبقدرتهم على الظهور بشكل متميز في جميع المباريات، بصرف النظر عن «التجارب الودية»، والتي عادة ما يكون هدفها الكشف عن السلبيات، لتصحيحها لاحقاً في المباريات الرسمية.

وأضاف: «التحضيرات لكأس آسيا مضت بصورة متميزة، وتم توفير كل ما يلزم لإنجاح خطط الجهازين الفني والإداري، ونعمل لتقديم أفضل ما لدينا للتحسن أكثر، وتجنب أخطاء المباراة الماضية، ونستعد للبطولة بطريقة عالية ورائعة، وبدأنا الاستعداد منذ أسبوعين، وقررنا خوض مباراتين، استعداداً للبطولة، ونخوض التحدي في البطولة، بالنظر لكل مباراة على حدة، ما يعني التعامل بالقطعة مع البطولة، ووضع أهداف متتالية، وأول أهدافنا سيكون التأهل من المجموعات إلى دور الـ16، ومن ثم التفكير في السير أبعد لاحقاً، وهدفنا الوصول إلى الأدوار النهائية بالتأكيد، مع إظهار كامل الاحترام لباقي المنتخبات».

ويراهن عشاق «الأبيض» في البطولة على «شخصية البطل» التي يملكها بينتو دائماً بوصفه مدرباً له بصمته، ونجح في تقديم أوراق اعتماده مديراً فنياً للمنتخب، وإعادة الثقة إلى اللاعبين والفريق بأكمله، حيث حقق «الأبيض» مع بينتو نتائج متميزة، بالفوز في 6 مباريات متتالية تحت قيادته، وخسر مباراة واحدة أمام عُمان، وسجل 14 هدفاً، مقابل 3 أهداف هزت شباكه، وقبل وصوله إلى الإمارات خاض المدرب البرتغالي تجارب تدريبية أخرى في «القارة الصفراء»، حيث عمل مديراً فنياً لمنتخب كوريا الجنوبية بين 2018 و2022، ورحل عنه «مرفوع الرأس»، بعدما قاده إلى التأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاماً، ويعود إلى قطر مجدداً بعدما قاد «العملاق الكوري» في كأس العالم الأخيرة، كما يجيد بينتو التعامل مع الضغوط والتعامل مع النجوم، حيث عمل مديراً فنياً لمنتخب البرتغال لمدة 4 سنوات بين 2010 و2014.

عبد الله رمضان: خرجنا بمكاسب رغم خسارة «الودية الأخيرة»

شدد عبد الله رمضان لاعب الوسط على أن المنتخب خرج بمكاسب عديدة من تجربته الأخيرة أمام عُمان التي خسرها بهدف، مشيراً إلى أن التحضيرات لكأس آسيا تسير بصورة مثالية، وحقق اللاعبون استفادة فنية كبيرة، بغض النظر عن الخسارة، لأن «الوديات» فرصة للوقوف على السلبيات، وتلافي الأخطاء في المواجهات الرسمية.

وأضاف: «كنا نريد الدخول إلى أجواء آسيا بنتيجة أفضل في «الودية الأخيرة»، ومواصلة نغمة الفوز والانتصارات، إلا أننا تلقينا الخسارة من عُمان ودياً، وهو ما يضاعف مسؤوليتنا، بالإضافة إلى أننا خرجنا بمكاسب كبيرة من «الودية»، وأبرزها كشف السلبيات، واللعب بتركيز أفضل وحذر في مباريات البطولة».

وقال: «الأجواء كلها متميزة، وكان معسكر الإعداد في أبوظبي مثالياً في كل شيء، واستفاد الفريق من الحصول على الفرصة الكاملة مع الجهاز الفني، حيث يوجد لاعبون شباب، إلى جانب عناصر الخبرة في التشكيلة.

حمدان بن مبارك يساند ويدعم

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، مباراة منتخبنا أمام عُمان، التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في التجربة الأخيرة، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا، مقدماً الدعم والمساندة لـ «الأبيض» قبل خوض المهمة القارية.

كما شهد اللقاء أيضاً، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولو الاتحاد العُماني لكرة القدم وعدد من جماهير المنتخبين ووسائل الإعلام المختلفة.

26 لاعباً

تضم بعثة منتخبنا 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وخالد توحيد «حراسة المرمى»، خالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، وبدر ناصر «الدفاع»، علي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو ليما، وعلي صالح «الوسط»، سلطان عادل، وعلي مبخوت، وكايو كانيدو «الهجوم».